Москва готова организовать убежища для 100% населения города

Москва готова обеспечить бомбоубежищами 100% населения города. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Москве Андрей Мищенко, сославшись на последнюю инвентаризацию разных типов подземных убежищ и укрытий, проведенную в 2016 году.

«Проведенное мероприятие позволяет говорить, что столица готова организовать убежища для 100% населения города», - цитирует Мищенко «Газета.Ru».

По данным проверки Счетной палаты, на 2017 год в России насчитывалось 16 270 бомбоубежищ. По данным из открытых источников, на которые ссылается газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива», в Москве сегодня располагается около 250 специализированных убежищ на случай военных действий.

Узнать адреса ближайших укрытий и убежищ можно в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, рассказал генерал-майор МЧС в отставке Игорь Якупов.

«Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф», – сказал он «Газете.Ru».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.01.2022, 21:44
    Гость: !

    Совершенно очевидно, что Запад готовит большую войну России. Потом "методом салями" планирует заняться Китаем, Ираном, Индией и всеми остальными богатыми и строптивыми.
    Думаю начнут в течении этой недели. Украина уже снимает провокационные видео с якобы нападением Российских войск. При этом заявили, что не собираются нападать на Крым и Донбасс, что тоже говорит в общей череде событий о том, чтобы после своего нападения побыстрее показывать снятые фейки про Россию. У кураторов на Западе просто безвыходный кризис который можно списать только войной и никак больше. В общем вот-вот Украина начнет. И как и в 2008 году все западные СМИ сразу покажут эти фейковые видео с якобы российскими войсками напавшими на бедную Украину. Назначено на февраль это почти точно.

  4. 31.01.2022, 21:33
    Гость: ABCD

    Я так понимаю, 100% это все чиновники уважаемые лица?
    Для 17 млн человек населения настроить бомбоубежища нереально. Этим нужно было 30 лет заниматься.
    Главный спасун России и так "в домике" с бетонными стенами, ему как бы хорошо.

  5. 31.01.2022, 21:18
    Гость: абзаааааац-Никакой войны

    , чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф»,

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2022/01/31/mchs-rf/894825-moskva-gotova-organizovat-ubezhishcha-dlya-100-naseleniya-goroda

    Никакой войны, говОрите... а зачем тогда закон о ....коллективных захоронениях, о коллективных выселениях , не подумайте плохого, на случай ЧС....
    только мне это кажется странным и непонятным?
    ЗЫ. А потом удивляются- ОТКУДА СТОЛЬКО ПСИХОВ?

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