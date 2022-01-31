Москва готова организовать убежища для 100% населения города

12:50 31.01.2022

Москва готова обеспечить бомбоубежищами 100% населения города. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Москве Андрей Мищенко, сославшись на последнюю инвентаризацию разных типов подземных убежищ и укрытий, проведенную в 2016 году.

«Проведенное мероприятие позволяет говорить, что столица готова организовать убежища для 100% населения города», - цитирует Мищенко «Газета.Ru».

По данным проверки Счетной палаты, на 2017 год в России насчитывалось 16 270 бомбоубежищ. По данным из открытых источников, на которые ссылается газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива», в Москве сегодня располагается около 250 специализированных убежищ на случай военных действий.

Узнать адреса ближайших укрытий и убежищ можно в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, рассказал генерал-майор МЧС в отставке Игорь Якупов.

«Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф», – сказал он «Газете.Ru».