СК РФ завершил расследование крупного дела театральной «билетной мафии»

Кассы Большого театра

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела так называемой "билетной мафии" — организаторов сети мошеннических продаж билетов в ведущие российские театры, пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, создав несколько лет назад компанию по продаже билетов, в итоге превратили ее в центр крупнейшей в интернете сети, в которой использовались двойники сайтов наиболее популярных театров, в том числе Мариинки, Большого и Малого, РАМТа, а также Консерватории имени Чайковского.

На финальном этапе продаж вели работу более 20 фирм, среди которых колл-центры в Москве и Владимире, привлеченные программисты, дизайнеры и специалисты по рекламе. Офис псевдопродавцов билетов располагался в доме 19 на улице Петровка в Москве.

Расследование велось почти два года,  начавшись после обращения в правоохранительные органы представителей Мариинского театра, которые обнаружили, что билеты на спектакли продаются через клоны официального сайта.

Преступная схема, как выяснили следователи, была банальной. Дизайнеры создавали несколько сайтов-клонов с теми же названиями учреждений культуры. После регистрации и запуска сайтов проводилась настройка рекламы так, чтобы при запросах пользователей о покупке билетов первыми в поисковых системах появлялись именно "двойники".

По данным следствия, общий оборот сети составил более миллиарда рублей.

Руководители "билетной мафии" были задержаны, за исключением Андрея Хартанюка, который скрылся вместе с матерью. Оба они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Арестованным по делу предъявили обвинения, причем некоторые их оспаривают и виновными себя не признают. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.01.2022, 16:17
    Гость: #тваюжмать!..

    А где погони, перестрелки, "лежать мордой в пол я сказал"? Чо за скукотищща???

  3. 31.01.2022, 14:48
    Гость: Ай, как не стыдно гр. Хартанюку.

    Занимался бы честным бизнесом как гр. Потанин(который загадил половину Арктики), и не пришлось бы бежать от бдительного СК.
    Далее следует музыка из "Следствие ведут знатоки"
    "На служба и опасна и трудна...".

  5. 31.01.2022, 14:28
    Гость: Гость

    Один вопрос. А театры, кино, выставки не видели, что у них скупают все билеты пачками один покупатель? Сами создаем возможности для мошенников, а потом сами плачем. А вообще с этой цифровизацией расцвел бизнес мошенников. И буде цвести дальше. Уже и сайт госуслуг подломили.

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