СК РФ завершил расследование крупного дела театральной «билетной мафии»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела так называемой "билетной мафии" — организаторов сети мошеннических продаж билетов в ведущие российские театры, пишет газета "Коммерсант".
По версии следствия, бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, создав несколько лет назад компанию по продаже билетов, в итоге превратили ее в центр крупнейшей в интернете сети, в которой использовались двойники сайтов наиболее популярных театров, в том числе Мариинки, Большого и Малого, РАМТа, а также Консерватории имени Чайковского.
На финальном этапе продаж вели работу более 20 фирм, среди которых колл-центры в Москве и Владимире, привлеченные программисты, дизайнеры и специалисты по рекламе. Офис псевдопродавцов билетов располагался в доме 19 на улице Петровка в Москве.
Расследование велось почти два года, начавшись после обращения в правоохранительные органы представителей Мариинского театра, которые обнаружили, что билеты на спектакли продаются через клоны официального сайта.
Преступная схема, как выяснили следователи, была банальной. Дизайнеры создавали несколько сайтов-клонов с теми же названиями учреждений культуры. После регистрации и запуска сайтов проводилась настройка рекламы так, чтобы при запросах пользователей о покупке билетов первыми в поисковых системах появлялись именно "двойники".
По данным следствия, общий оборот сети составил более миллиарда рублей.
Руководители "билетной мафии" были задержаны, за исключением Андрея Хартанюка, который скрылся вместе с матерью. Оба они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Арестованным по делу предъявили обвинения, причем некоторые их оспаривают и виновными себя не признают.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что кассиры театров были в доле…
А где погони, перестрелки, "лежать мордой в пол я сказал"? Чо за скукотищща???
Занимался бы честным бизнесом как гр. Потанин(который загадил половину Арктики), и не пришлось бы бежать от бдительного СК.
Далее следует музыка из "Следствие ведут знатоки"
"На служба и опасна и трудна...".
Не-е. На Украине. Все эти мошенники с Днепра.
Один вопрос. А театры, кино, выставки не видели, что у них скупают все билеты пачками один покупатель? Сами создаем возможности для мошенников, а потом сами плачем. А вообще с этой цифровизацией расцвел бизнес мошенников. И буде цвести дальше. Уже и сайт госуслуг подломили.