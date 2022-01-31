СК РФ завершил расследование крупного дела театральной «билетной мафии»

10:20 31.01.2022

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела так называемой "билетной мафии" — организаторов сети мошеннических продаж билетов в ведущие российские театры, пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, создав несколько лет назад компанию по продаже билетов, в итоге превратили ее в центр крупнейшей в интернете сети, в которой использовались двойники сайтов наиболее популярных театров, в том числе Мариинки, Большого и Малого, РАМТа, а также Консерватории имени Чайковского.

На финальном этапе продаж вели работу более 20 фирм, среди которых колл-центры в Москве и Владимире, привлеченные программисты, дизайнеры и специалисты по рекламе. Офис псевдопродавцов билетов располагался в доме 19 на улице Петровка в Москве.

Расследование велось почти два года, начавшись после обращения в правоохранительные органы представителей Мариинского театра, которые обнаружили, что билеты на спектакли продаются через клоны официального сайта.

Преступная схема, как выяснили следователи, была банальной. Дизайнеры создавали несколько сайтов-клонов с теми же названиями учреждений культуры. После регистрации и запуска сайтов проводилась настройка рекламы так, чтобы при запросах пользователей о покупке билетов первыми в поисковых системах появлялись именно "двойники".

По данным следствия, общий оборот сети составил более миллиарда рублей.

Руководители "билетной мафии" были задержаны, за исключением Андрея Хартанюка, который скрылся вместе с матерью. Оба они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Арестованным по делу предъявили обвинения, причем некоторые их оспаривают и виновными себя не признают.