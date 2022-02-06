В Башкирии уволили инициаторов «итальянской забастовки» на скорой

© KM.RU, Илья Шабардин

В Башкирии уволены трое фельдшеров скорой помощи Ишимбайской ЦРБ – лидеры профсоюзной организации МПРЗ "Действие" Рамиль Разяпов, Вера Высогорец, Альбина Абдрахманова, которые 4 февраля объявили о начале "итальянской забастовки". Медики отказались от работы по совместительству свыше основной ставки, но при этом решили продолжать выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах.

Увольнение произошло, по мнению активистов, с грубыми нарушениями, и уже в начале рабочей недели при поддержке юридической службы профсоюза "Действие" будут направлены иски о восстановлении на работе всех трех уволенных. В прокуратуру жалобы уже поданы.

"Все трое будут восстановлены – или по суду, или в досудебном порядке, — заявил в беседе с Накануне.RU ситуацию сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал. – А в отношении главного врача Шапочкина, помимо всего прочего, направим заявление в Следственный комитет".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.02.2022, 18:38
    Гость: stalker

    Правильно. Врачи не холопы чтобы за чужие ошибки отдуваться, получать гроши и при этом вкалывать до седьмого пота.

  3. 06.02.2022, 18:12
    Гость: покорный росиянин

    Это еще не во всей красе. Погоди, то ли еше будет... будет такое, что и в страшном сне не приснится...

  4. 06.02.2022, 18:08
    Гость: зачем было увольнять?

    "Два удара по башке, обездвижил и...", как советуют провластные поцтреоты!
    В Чечне, на кирпичных заводах, ведь смогли научить людей работать бесплатно и без всяких нелепых норм охраны труда!
    Теперь этот передовой опыт обкатают на медиках Башкирии, а дальше и по всей РФ внедрят!
    QR-коды, конечно же, хорошо, но клеймо, кнут и кандалы - гораздо надежнее!

Все комментарии (15)
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