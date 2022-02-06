В Башкирии уволили инициаторов «итальянской забастовки» на скорой
В Башкирии уволены трое фельдшеров скорой помощи Ишимбайской ЦРБ – лидеры профсоюзной организации МПРЗ "Действие" Рамиль Разяпов, Вера Высогорец, Альбина Абдрахманова, которые 4 февраля объявили о начале "итальянской забастовки". Медики отказались от работы по совместительству свыше основной ставки, но при этом решили продолжать выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах.
Увольнение произошло, по мнению активистов, с грубыми нарушениями, и уже в начале рабочей недели при поддержке юридической службы профсоюза "Действие" будут направлены иски о восстановлении на работе всех трех уволенных. В прокуратуру жалобы уже поданы.
"Все трое будут восстановлены – или по суду, или в досудебном порядке, — заявил в беседе с Накануне.RU ситуацию сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал. – А в отношении главного врача Шапочкина, помимо всего прочего, направим заявление в Следственный комитет".
Комментарии читателей Оставить комментарий
страна возможностей!
Правильно. Врачи не холопы чтобы за чужие ошибки отдуваться, получать гроши и при этом вкалывать до седьмого пота.
Это еще не во всей красе. Погоди, то ли еше будет... будет такое, что и в страшном сне не приснится...
"Два удара по башке, обездвижил и...", как советуют провластные поцтреоты!
В Чечне, на кирпичных заводах, ведь смогли научить людей работать бесплатно и без всяких нелепых норм охраны труда!
Теперь этот передовой опыт обкатают на медиках Башкирии, а дальше и по всей РФ внедрят!
QR-коды, конечно же, хорошо, но клеймо, кнут и кандалы - гораздо надежнее!
Кого взамен наберете!? Шаманов с бубнами!