В территориальных водах РФ обнаружили подлодку ВМС США

10:44 13.02.2022

12 февраля в 10:40 мск в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны экипаж подлодки США проигнорировал, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

После применения российской стороной "соответствующих средств" подлодка покинула территориальные воды России.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Пентагон утверждает, что американская подлодка не заходила в территориальные воды России. "Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. "Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", - добавил он.