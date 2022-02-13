В территориальных водах РФ обнаружили подлодку ВМС США
12 февраля в 10:40 мск в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны экипаж подлодки США проигнорировал, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.
После применения российской стороной "соответствующих средств" подлодка покинула территориальные воды России.
"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Пентагон утверждает, что американская подлодка не заходила в территориальные воды России. "Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. "Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Обнаружена –значит уничтожена!» Наши противолодочники свои учебно-боевые задачи выполнили на реальном противнике. Вполне ординарная ситуация, подпадающая под действие межправительственного Соглашения о предотвращении инцидентов на море. Наши пасутся у них, они - у нас. Можно вспомнить знаменитую голую задницу командира АПЛ Дундакова. Или всплытие в мае 2014 г в нескольких сотнях метров от Статуи Свободы нашей АПЛ класса Борей. После того, как зеваки ее пофотографировали, лодка спокойно удалилась. На запрос американцев: Что это было? – МО РФ извинилось и пояснило, что лодка заблудилась.
Так и поступили с Курском.
Теперь у Вас новое "погоняло" Макс, и Вы опять не потрудились изучить географические карты.
Что значит "удрали" ?
Должны быть только ДВА варианта:
или сдавайся,хенде хох пиндос!,или тынц и битте-дритте на дно !
Вот если б утопили, было бы ясно где находилась! Не сомневаюсь, америкосы так бы и поступили!