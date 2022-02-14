Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

16:30 14.02.2022

В Госдуму внесен проект обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Документ внесен депутатами от "Единой России" Виктором Водолацким и Артемом Туровым.

При этом авторы документа считают необходимым провести консультации с МИД РФ по данному проекту.

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - цитирует документ "Интерфакс".

Такой шаг "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ДНР и ЛНР от "внешних угроз и реализации политики геноцида" по отношению к ним, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН, он также "положит начало процессу международного признания обоих государств".