Россельхознадзор предложил ввести маркировку ветпрепаратов

Россельхознадзор предложил сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. Как пишет газета "Известия" данное предложение веромство направило в Министерство сельского хозяйства РФ.

Авторы инициативы считают, что данный шаг поможет создать прослеживаемость применения ветпрепаратов и снизить количество контрафактной продукции на этом рынке. В частности, внедрение такой системы позволит Россельхознадзору проследить движение препарата с момента его производства (от производителя лекарственного средства) до поступления конечному потребителю.

В ведомсвте подчеркнули, что на текущий момент лекарственные препараты для ветеринарного применения в эксперимент по маркировке не включены, при этом их рынок представлен более 300 производителями и ежегодный оборот составляет порядка 250 млн первичных упаковок.

Также до конца 2022 года в Россельхознадзоре планируют обеспечить прослеживаемость рецептурно отпускаемых ветеринарных препаратов в отношении продуктивных животных (целенаправленно используются для получения от них пищевой продукции). Эти препараты составляют 32,8% от оборота всех лекарств.

Минсельхоз подтвердило изданию получение письма Россельхознадзора, пообещав проработать этот вопрос совместно со службой. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 12:33
    Гость: Они делом и заняты.

    Делом создания концлагеря, где ни одна активность и ни одна копейка не задержится в карманах людей. Все будет 100% подконтрольно, на переспать с женой будете посылать запрос с электронной подписью на Госуслуги.

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