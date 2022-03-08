Путин объявил о новых выплатах на детей для семей с «невысокими доходами»

09:44 8.03.2022

Президент России Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта заявил, что с апреля в России на детей от 8 до 16 лет включительно будут установлены новые выплаты, которые смогут получить семьи с «невысокими доходами».

«Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - цитирует «Интерфакс» слова президента.

Путин также заявил, что «государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет».