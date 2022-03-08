Путин объявил о новых выплатах на детей для семей с «невысокими доходами»
Президент России Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта заявил, что с апреля в России на детей от 8 до 16 лет включительно будут установлены новые выплаты, которые смогут получить семьи с «невысокими доходами».
«Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - цитирует «Интерфакс» слова президента.
Путин также заявил, что «государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странные решения принимает наш президент.
Латает Тришкин кафтан и прикармливает силовиков.
Рубль улетел в облака, цены растут, нефтяники и газовики наживаются на народных проблемах...
Он хоть раз в магазине был?
потому и не жалко раздавать.
Конечно, 5 тысяч рублей больше нуля, это и доказывать не надо, но это – на целый месяц. А в день эта помощь выглядит уже гораздо скромнее, примерно 167 рублей. Если речь идёт лишь о питании, то эта президентская прибавка только к разовому столу и вовсе составит 55 с небольшим рублей. А ведь детвора имеет привычку расти, да к тому же ещё активно двигаться, отчего одежда и обувь у сорванцов «сгорает» на глазах, да кроме того, цены в стране стремительно взлетают на всё и вся... И тут остаётся предположить, что либо президент издевается над «семьями с невысоким доходом», либо слабо себе представляет всю систему «спроса и предложения» на внутреннем рынке, даже не догадываясь о том, как выживает народ, хотя преотлично знает как вымирает без всякой войны. Тут нужно кардинально менять основные направления финансово-кредитных потоков, а не отделываться жалкими подачками в 5 тысяч. И сегодня – самое удобное время для этого. Но если опираться в своей работе на кадры, выжимающие из страны и народа последние соки, то никакого роста экономики, а значит и благосостояние народа не будет и в помине. И не нужно тешить себя пустыми иллюзиями. Либо ты с народом, либо против него. Третье исключено.
Негусто.
Патриоты потеряли яхты и виллы, а он голодранцам баксов по 20 раздаст.