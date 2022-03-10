Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 года

© KM.RU, Игорь Варнавский

МКС до 2030 года «развалится», так как срок ее эксплуатации составляет 15 лет, а работает она с 1998 года. Об этом сказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от партии ЛДПР.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 г. США приняли решение до 2030 г. работать там. Мы считаем, до 2030 г. станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 г. 15 лет давно прошли», — приводит его слова ТАСС.

Рогозин, сославшись на геополитические мировые проблемы, отметил, что работа МКС сейчас неэффективна. Однако отказаться от нее российская сторона не может, поскольку еще не запущена Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и перерыв в работе на несколько лет сопряжен с рисками утраты навыков подготовки экипажей и проведения исследований, пояснил он.

Месяц назад SpaceNews писало, что американский грузовой космический корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу» при необходимости коррекции орбиты Международной космической станции. Так в издании отреагировали на предупреждение главы «Роскосмоса» о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Москвой по МКС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2022, 23:31
    Гость: Иван Иваныч

    И да. МКС может маневрировать только с нашим Прогрессом. Так сконструировано. Без прогресса у нее управляемость бревна.

  3. 10.03.2022, 23:27
    Гость: Иван Иваныч

    Наука и заря дублеры. Сделаны нами. Только заря уже походит к завершению срока, а наука перебрана, переоснащена и свежезапущена.

  4. 10.03.2022, 21:29
    Гость: Мыскитаем

    Будешь смеяться, но базовыи модуль "Заря" - американскии. Только самим от него можно отстыковаться.

  5. 10.03.2022, 21:21
    Гость: Циолковский

    Гениально, Рогозин! Еще и на встрече с ЛДПР. Пока воровали на космодроме "Восточный" - попа не чесалась

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