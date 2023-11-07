В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук (ИЦиГ СО РАН) внедряют в отечественное сельское хозяйство новую злаковую культуру — мискантус.

Данное растение распространено в тропической, субтропической и теплоумеренной зонах Азии, Африки и Австралии. Оно не требовательно к выращиванию и растет на различных типах почв, кроме песков и тяжелых глин. Отмечается, что ряд видов мискантуса уже некоторое время назад адаптировались к условиям средней полосы России.

В основсном это декоративное растение, которым украшают берега водоемов. Растение также может быть использовано в качестве биоэнергетического топлива, наполнителей для кошачьих туалетов, легких строительных блоков и разных видов биоразлагаемой упаковки. С одного растения можно получить примерно 1 кг биомассы.  

Как сообщили в пресс-службе института, сейчас в России начинает формироваться сеть предприятий по производству и переработке мискантуса в целлюлозу. Так, в Московской области уже работает опытный завод по получению целлюлозы из мискантуса. Также планируется запуск подобных заводов в Новосибирской и Калининградской областях. Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок.

 

"Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта "сорановский" большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки", — рассказали в ИЦиГ СО РАН.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.11.2023, 15:01
    Гость: Юрий

    Какая бредовая идея с микантусом этим! Абсолютный абсурд и маразм!
    Гораздо эффективнее было бы восстановить культивацию технической конопли. Вот на ней весь мир переходит!

  4. 07.11.2023, 14:07
    Гость: Деньги,деньги ,деньги ,деньги ,а без денег ....

    Немповторилась бы история как с борщевиком. И будет умнас полный мискантус.

  5. 07.11.2023, 13:59
    Гость: именно,как борщевик и будет потом

    Не исключено,что его ещё в пищу будут класть вместе с мукой из насекомых и червей,а нам скажут,что это ну,очень "полезная" добавка и это "забота" о нашем здоровье(ха-ха).А,что,отруби же вовсю в пище используют,а это МУСОР,это ОТХОДЫ при производстве муки.И,продают дорого,хотя это стоит 2тыс.рублей/тонна.Вот бы и использовали для кошачьих брикетов или пеллет в печку,ан,нет-пусть россияне жрут.ЗЫ: скотине не дают,так как ,сильно разбухает и может вызвать заворот кишок.Скотинку жалко,россиян-нет.И,ведь жрут эту дрянь за милую душу.

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