В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

09:20 7.11.2023

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук (ИЦиГ СО РАН) внедряют в отечественное сельское хозяйство новую злаковую культуру — мискантус.

Данное растение распространено в тропической, субтропической и теплоумеренной зонах Азии, Африки и Австралии. Оно не требовательно к выращиванию и растет на различных типах почв, кроме песков и тяжелых глин. Отмечается, что ряд видов мискантуса уже некоторое время назад адаптировались к условиям средней полосы России.

В основсном это декоративное растение, которым украшают берега водоемов. Растение также может быть использовано в качестве биоэнергетического топлива, наполнителей для кошачьих туалетов, легких строительных блоков и разных видов биоразлагаемой упаковки. С одного растения можно получить примерно 1 кг биомассы.

Как сообщили в пресс-службе института, сейчас в России начинает формироваться сеть предприятий по производству и переработке мискантуса в целлюлозу. Так, в Московской области уже работает опытный завод по получению целлюлозы из мискантуса. Также планируется запуск подобных заводов в Новосибирской и Калининградской областях. Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок.

"Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта "сорановский" большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки", — рассказали в ИЦиГ СО РАН.