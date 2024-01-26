Суд обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в Google Play

10:15 26.01.2024

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании "ДубльГИС" к корпорации Google о признании незаконным удаление приложения "2ГИС" из сервиса Google Play, пишет РБК со ссылкой на картотеку судебных дел.

Компания "ДубльГИС" подала иск против ирландской Google Commerce Limited и американской Google LLC летом 2023 года, потребовав признать недействительным односторонний отказ Google распространять приложение "2ГИС".

Истцы требовали от Google возвращения в Google Play приложение "2ГИС" в течение пяти дней с возможностью распространения приложения на территории России и СНГ после вступления в силу судебного акта. В случае, если Google не выполнит указание суда в необходимый срок, компания ежедневно будет выплачивать по 100 тыс. рублей с увеличением размера вдвое каждую неделю. Кроме этого, Google обязана восстановить доступ к электронной почте "2ГИС".

Полное решение суда пока не опубликовано.

Приложение картографического сервиса "2ГИС" было удалено из сервиса Google Play 20 мая 2023 года.