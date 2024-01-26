Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке

21:36 26.01.2024

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбила Украина, он был атакован с территорий, подконтрольных Киеву, заявил президент Владимир Путин. Как ранее сообщали в Минобороны и Следственном комитете, вооружение, из которого поразили самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области, пишет РБК.

По словам президента, неизвестно, специально ли по самолету нанесли удар или по ошибке, «по недомыслию», но «очевидно, что это они сделали». Главное управление разведки Украины знало, что пленных везут к месту предстоящего обмена, сказал он.

Атаку совершили при помощи американских систем ПВО Patriot либо французских, точно это будет определено в ближайшие дни, сказал Путин. «Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоит система «свой-чужой», сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработают», — подчеркнул он.

Путин назвал произошедшее преступлением, вне зависимости от того, совершили ли его «по неосторожности или специально». Он сообщил, что попросит Следственный комитет максимально полно обнародовать результаты расследования, «чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло».