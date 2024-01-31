Россельхознадзор приостановил поставки кормов Hill's из Италии

09:03 31.01.2024

Россельхознадзор объявил о приостановке с 6 февраля ввоза кормов американской компании Hill's с итальянского предприятия, пишет РИА Новости.

По данным издания, данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции. Тем самым Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".

Как уточнили в ведомстве, по результатам инспекции кормового сектора Италии, проведенной в ноябре 2023 года, специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности состав корма не соответствовал заявленному на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль, была выявлена недостаточная температурная обработка сырья, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья.

В свою очередь Mash написали, что в последнее время владельцы питомцев в России массово жаловались на некачественную продукцию Hill's, в частности в корме они находили червей

Как отмечает агентство, ранее Россельхознадзор, также из-за нарушений в производстве, приостановил поставки Hill's с завода в Нидерландах, а еще ранее из Чехии. Импорт из США же был приостановлен еще раньше из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрирвоанных генно-модифицированных компонентов.