Россельхознадзор приостановил поставки кормов Hill's из Италии

Россельхознадзор объявил о приостановке с 6 февраля ввоза кормов американской компании Hill's с итальянского предприятия, пишет РИА Новости.

По данным издания, данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции. Тем самым  Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".

Как уточнили в ведомстве, по результатам инспекции кормового сектора Италии, проведенной в ноябре 2023 года, специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности состав корма не соответствовал заявленному на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль, была выявлена недостаточная температурная обработка сырья, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья.

В свою очередь Mash написали, что в последнее время владельцы питомцев в России массово жаловались на некачественную продукцию Hill's, в частности в корме они находили червей

Как отмечает агентство, ранее Россельхознадзор, также из-за нарушений в производстве, приостановил поставки Hill's с завода в Нидерландах, а еще ранее из Чехии. Импорт из США же был приостановлен еще раньше из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрирвоанных генно-модифицированных компонентов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2024, 13:59
    Гость: stalker

    Ну и кого из производителей сыров в Костроме ты лично знаешь ? Какие из произведенных там сыров лично пробовал ? Кстати, наименование сыра "Костромской" не означает, что он приведен именно там. Это просто наименование, а производят его в разных регионах России разные производители еще с советских времен. Трепач ты и пустозвон. И ничего более.

  2. 31.01.2024, 12:57
    Гость: Европеец

    Точно !
    А потом у россиян возникало ощущение, что знают вкус европейского сыра, состряпанного в Костроме.

  3. 31.01.2024, 12:24
    Гость: Какая проблема !

    Все такие культурненькие стали , что стесняются кошкам свежих мышей ловить .

  4. 31.01.2024, 11:29
    Гость: Елена

    А мои кошки после употребления кормов из пакетиков (не самых дешёвых) с неохотой кормятся натуральным мясом. А почему? А потому, что все производители добавляют в корма так называемые аттрактанты, вызывающие привыкание. То же самой и с готовой пищей для людей (всякие там сосиски и т.д.). А правду никому из журналистов не разрешат написать. Как и в случае моющих средств. Почему люди сами не понимают, что мыть каждый раз всякие там чашки дома, когда у каждого свой индивидуальный прибор, средством типа Фейри не следует?

  5. 31.01.2024, 11:13
    Гость: stalker

    Короче. Сбагривали нам некачественное фуфло. Видимо полагали, что и так схавают. Но, не тут то было. Впрочем, уже давно подмечено что существует качественная разница в товарах, реализуемых в США и той же Западной Европе, с одной стороны, и реализуемых в других странах, с другой.

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