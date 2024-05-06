В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек

10:25 6.05.2024

Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской области, сообщил сообщил глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона.

"Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компании "Агро-Белогорье", где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших", — приводит его слова РИА Новости.

Как позже уточнил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в районе села Березовка, под ударом оказались две "Газели" и один легковой автомобиль.

Количество пострадавших позже увеличилось до 35, среди них — двое детей с поверхностными травмами. Кроме того, врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы, всем оказывают необходимую помощь.