В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек
Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской области, сообщил сообщил глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона.
"Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компании "Агро-Белогорье", где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших", — приводит его слова РИА Новости.
Как позже уточнил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в районе села Березовка, под ударом оказались две "Газели" и один легковой автомобиль.
Количество пострадавших позже увеличилось до 35, среди них — двое детей с поверхностными травмами. Кроме того, врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы, всем оказывают необходимую помощь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Мы никуда не торопимся, все по плану!".
Обороны от дронов пока НЕ существует.
Эффективна лишь обязательная и немедленная показательная ДЕСЯТИКРАТНАЯ ответка,желательно по куеву,а ее нет...вот укрошистики и резвятся вполне безнаказанно,и сегодня у них маленький праздник,удачно накрыли и убили гражданских людей...
Восток - дело тонкое...
33 человека, это полноценный взвод.
Президент обещал защитить жителей Белгородчины - ему надо напомнить об этом...