В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек

© KM.RU, Илья Шабардин

Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской области, сообщил сообщил глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона.

"Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компании "Агро-Белогорье", где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших", — приводит его слова РИА Новости.

Как позже уточнил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в районе села Березовка, под ударом оказались две "Газели" и один легковой автомобиль.

Количество пострадавших позже увеличилось до 35, среди них — двое детей с поверхностными травмами. Кроме того, врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы, всем оказывают необходимую помощь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2024, 11:53
    Гость: дык, и не должно быть! Сказано же было, для непонятливых:

    "Мы никуда не торопимся, все по плану!".

  2. 06.05.2024, 11:53
    Гость: Сябр

    Обороны от дронов пока НЕ существует.
    Эффективна лишь обязательная и немедленная показательная ДЕСЯТИКРАТНАЯ ответка,желательно по куеву,а ее нет...вот укрошистики и резвятся вполне безнаказанно,и сегодня у них маленький праздник,удачно накрыли и убили гражданских людей...

  5. 06.05.2024, 11:20
    Гость: Петрович

    Президент обещал защитить жителей Белгородчины - ему надо напомнить об этом...

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