Дельфин оживил античный барельеф

Концерт Дельфина на открытом воздухе состоялся на площадке Summer Sound Дизайн-завода 7 августа 2025 года

В программе были обещаны давно не игравшиеся песни и именно с такой музыканты начали программу. Это была воздушная «Свет для меня», которая сопровождалась католическими ликами ангелов на экране. Бесплотные вестники были окрашены в бело-голубые тона, а последний из них был особенно печален.

Концерт в пастельных тонах — это точно не про Дельфина. Музыкант имеет репутацию певца незаживающих ран, а поэтому уже перед второй песней весь экран резко залило красным, а зрители погрузились в горькую исповедальню «Двое» из альбома 2014 гола «Андрей». В подобном ключе (пара стоически несет неподъемную ношу) выдержаны песни из относительно недавнего диска Дельфина «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ», к которым музыканты следом и перешли.

Прозвучал сопровождаемый голубыми полупрозрачными сферами «Миф», кричащую строчку из которого «в крови войны ржавеет сталь» великолепно подчеркнула рваная зависающая гитара Игоря Бабко. В «Бесконечности» Дельфин произвел несколько эффектных сбивок на барабанах. Все это распаляло и без того активных зрителей. Отрадно было наблюдать, как под «Я» многие пускались в пляс — вплоть до фактурного лысого и бородатого поклонника в летах, отрывавшегося крайне самозабвенно.

В песне «Обещание» на экране было удачно визуализировано упоминавшееся в ней понятие «красная темнота» - жаль только, что призываемое ночное светило так и не подоспело. Но по дороге домой можно было уже узреть купающуюся в клочковатых облаках полную Луну, висящую невероятно близко, а значит цель все же была достигнута!

В середине концерта Дельфин, возможно, хотел охладить пыл разгоряченных поклонников, исполнив в разгар лета хиты о зиме и межсезонье («Снег», «Дверь», «Весна», «Окно»), но эффект получился противоположным. Дошло до того, что перед «Весной» барабанщик Игорь Бабко поднялся со своего места и похлопал вместе со зрителями. Дельфина же все глубже заносило в тонкие материи: в «QT» пламя на экранах, деформирующее красные параллелепипеды схематически показывало, как помянутый в песне Святой Дух действует на человека (меняет его изнутри, делает гибче, но не уничтожает), а во «Все» прослеживалось, как «лопнула склянка дня» (к тому моменту действительно уже стемнело).

Когда в песне «Начало» дело дошло до строчки «будешь бить исподтишка», Дельфин выразительно ударял кулаками по барабану, словно давая понять, что раз уж бить, то лучше так. Под собаку начались и вовсе невиданные вещи: на экране жутковато оживал античный барельеф некоего мальчика. Увидеть такое внушительное зрелище многие окончательно удостоверились: концерт определенно удался. Но еще одна награда ждала всех на последней песне «Серебро», под которую по залу щедро распылялись серебряные блестки!