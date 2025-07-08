МТС объявил о запуске разработки собственных видеоигр

МТС объявил о создании собственного центра по разработке видеоигр, рассказали РБК в пресс-службе оператора.

Дебютным проектом станет игра «Киба» — сборник из пяти казуальных мини-игр, ориентированных на детей младше 12 лет. Она уже доступна в Telegram в формате Mini App.

По словам руководителя центра Альберта Гиновкера, в разработке также находится вторая игра — более масштабная и рассчитанная на взрослую аудиторию. Сначала ее также выпустят в Telegram, после чего планируется запуск в мобильных магазинах приложений. Детали проекта и сроки выхода пока не раскрываются.

Выбор Telegram как основной платформы обусловлен активным присутствием детей в этом мессенджере. По данным Mediascope, пользователи в возрасте 7–11 лет тратят на Telegram около 18% всего времени, проведённого в мобильных приложениях. В МТС подчёркивают: запуск проекта в экосистеме Telegram оказался значительно быстрее и проще по сравнению с созданием отдельного мобильного приложения.

Партнёр Exectica Capital Алексей Замесов отмечает, что гиперказуальные игры с минимальными бюджетами сейчас в тренде. «Часто выживают только 2–3 из 10 запущенных игр, но одна может оказаться по-настоящему успешной», — поясняет он. По его мнению, для МТС это способ привлекать внимание к собственным продуктам в игровой форме и усиливать привязанность пользователей к бренду при небольших затратах.

Глава TelecomDaily Денис Кусков назвал запуск игрового направления «тестом интереса аудитории». Если оно будет успешно развиваться, у МТС есть потенциал для расширения этого направления.

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