Штрафы за пропаганду наркотиков в России предложили увеличить в десять раз

Депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали законопроект о многократном ужесточении ответственности за пропаганду наркотических и психотропных веществ. Документ с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в ближайшее время будет внесён в Госдуму, сообщает «Известия».

Согласно пояснительной записке, действующие штрафы по статье 6.13 КоАП, регулирующей наказание за пропаганду наркотиков, были установлены более десяти лет назад — в 2010 и 2020 годах — и с тех пор не индексировались. При этом, отмечают авторы инициативы, ситуация с нарушениями значительно ухудшилась.

Так, в 2024 году количество граждан, привлечённых к ответственности по данной статье, утроилось по сравнению с показателями 2020 года. Одновременно выросло число дел за употребление наркотических или психоактивных веществ без назначения врача, а также за распространение новых потенциально опасных соединений.

По данным МВД, за первые четыре месяца 2025 года в стране зарегистрировано 79,4 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Инициаторы законопроекта считают, что резкое повышение штрафов должно стать дополнительной мерой против распространения наркопропаганды, особенно в интернете и соцсетях.

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