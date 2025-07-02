В МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией

Отношения с Россией можно улучшить после организации расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Араз Азимов, передает Report.

«Азербайджан ожидает проведения Россией полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях», — приводит слова замглавы ведомства Газета.RU.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 01:39
    Гость: Василий

    Просто, дружок, Вы есть не в теме. Товары: гранатовый сок, помидоры (такие пунцовые), газированные напитки, вино. Уже от этого можно отказаться и не покупать. Что касается рынков. Кто туда ходит и где эти рынки? А вот торговые точки а-ев легко можно идентифицировать, также как и точки общепита, просто не надо лениться пробивать по БД. Кстати, о Садоводе и Фудсити слыхали?

  2. 03.07.2025, 00:37
    Гость: ярый свет

    СМИ пишут о том, что сыночка-корзиночка Ильхама Алиева и вероятный наследник его криминально-феодальной империи Гейдар Алиев-младший имеет роскошный особняк в подмосковной Барвихе и не платит за него налоги.

    По информации Mash, речь идёт о хоромах площадью 1600 квадратов и ориентировочной стоимостью $35 млн (примерно 2,7 млрд рублей) в элитном посёлке "Сады Майендорф".

    На 27-летнем Гейдаре Алиеве числятся недоплаченными 946 000 рублей (смешная сумма для президентского наследника). Подмосковные налоговики обращались в суд уже несколько раз и получали приказ о взыскании.

    ❗️Смеем предположить, что учитывая характер связей опг-диаспоры с верхушкой азербайджанского криминально-коррумпированного образования, у многих бакинских чиновников имеется недвижимость в РФ.

    По-хорошему, инструментов, чтобы поставить на место зарвавшихся торгашей арбузами и гнилыми помидорами достаточно. Не хватает стальных шаров, а также честности и принципиальности, чтобы устоять перед соблазном мзды.

  3. 03.07.2025, 00:12
    Гость: Долго спите

    Из Баку русских выперли ещё в начале святых девяностых. В то же время в Киеве ещё все говорили по-русски

  4. 02.07.2025, 23:43
    Гость: Питон

    Способ улучшения отношений с РФ это прекратить Баку крышевать и поддерживать азербайджанскую мафию в РФ.

  5. 02.07.2025, 23:34
    Гость: Пилот

    Самолет попал под обстрел ПВО РФ, так как шло отражение налета украинских дронов на Грозный. Поэтому вина лежит на ВСУ которому Баку поставляет оружие и оказывает помощь.

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