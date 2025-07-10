«Коммерсант»: Старовойт перед смертью оставил прощальное сообщение
Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства, узнал «Коммерсант».
В день отставки 7 июля Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».
Бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею». Коллеги изначально не поняли, что это прощание.
В тот же день тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все таки это суицид,но странно что старлвойиек оставил прощальной записки
они главные
Бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Коммунисты за мной!». Коллеги изначально не поняли, что это пожелание.
Не надоело мозги народу пудрить? Пристрелили чтоб не проболтался свои же.
Да, уж... Такие просто так не самоубиваются. Значит "запахло" настолько "жареным", что он предпочёл свести счёты с жизнью. У этой "славной когоргы" честь, совесть, порядочность атрофированы от рождения.