«Коммерсант»: Старовойт перед смертью оставил прощальное сообщение

23:23 10.07.2025

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства, узнал «Коммерсант».

В день отставки 7 июля Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

Бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею». Коллеги изначально не поняли, что это прощание.

В тот же день тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство.