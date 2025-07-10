«Коммерсант»: Старовойт перед смертью оставил прощальное сообщение

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства, узнал «Коммерсант».

В день отставки 7 июля Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

Бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею». Коллеги изначально не поняли, что это прощание.

В тот же день тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.07.2025, 07:14
    Гость: Цитата

    Бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Коммунисты за мной!». Коллеги изначально не поняли, что это пожелание.

  5. 11.07.2025, 06:39
    Гость: Николай

    Да, уж... Такие просто так не самоубиваются. Значит "запахло" настолько "жареным", что он предпочёл свести счёты с жизнью. У этой "славной когоргы" честь, совесть, порядочность атрофированы от рождения.

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