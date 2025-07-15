Несколько человек пострадали при падении обломков БПЛА в центре Воронежа

08:29 15.07.2025

В ночь на 15 июля в Воронеже и его пригородах были уничтожены 12 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате падения обломков в центральной части города несколько человек получили незначительные травмы. Одна женщина с ранением плеча была госпитализирована в одном из районов области.

По словам главы региона, повреждения получили квартиры в многоэтажных домах — выбиты стёкла, пострадали фасады и балконы. Разрушения также зафиксированы в частном секторе и одном из муниципалитетов области. Повреждены автомобили и торговые павильоны.

На территории Воронежской области сохраняется режим повышенной опасности, связанный с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Его ввели в 2:29 ночи по московскому времени.

Минобороны России отчиталось о сбитии 55 дронов в разных регионах страны за ту же ночь. Помимо Воронежской области, удары были зафиксированы в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

В Липецкой области, по данным губернатора Игоря Артамонова, один беспилотник упал на промплощадке в Ельце — в результате пострадал человек. Ещё один дрон рухнул вблизи частного дома в Добринском районе.