РПЦ напомнила Казахстану и Белоруссии верное название местных церквей
Названия канонических частей Русской православной церкви должны содержать в своем наименовании упоминания РПЦ или Московского патриархата, пишет РБК со ссылкой на заявление в журнале № 54 Священного синода РПЦ.
Патриархат указал, что это относится к названиям Белорусского экзархата, Митрополичьего округа в Казахстане и Среднеазиатского митрополичьего округа (Узбекистан и Киргизия).
«Напомнить священноначалию Белорусского экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур — епархий, приходов, монастырей, подворий и иных — должны содержать словосочетания «Русская православная церковь» или «Московский патриархат», — сказано в журнале.
Сейчас на главной странице Белорусского экзархата, который также имеет юридическое наименование «Белорусская православная церковь», упоминания РПЦ нет. То же самое касается и Митрополичьего округа в Казахстане.
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Вот так и начинаются национальные терки на религиозной почве. А потом наши попы станут жаловаться на притеснения РПЦ в бывших республиках СССР.
Еще можно было бы понять принципиальность РПЦ, если б ее священнослужители (наши и тамошние за рубежом) готовы были за веру пойти в тюрьму или того хуже, как было во времена античности.
А то ведь ныне, как только православную церковь начинают прижимать власти бывших республик, к примеру на Украине, то ее высшие иерархи начинают петлять и в итоге готовы договариваться хоть с чертом, лишь бы их местные националисты не трогали.
Церковь из сообщества подвижников давно превратилась в выгодное ремесло и место кормления. Среди рядовых священников еще встречаются истинно преданные вере, а как посмотришь на выезд шикарных авто наших высших иерархов со свитой, так не сложно его спутать с каким-то олигархом.