Появился список сайтов, которые будут работать при отключении интернета
Минцифры составило список «белых» сайтов — тех, которые будут работать при отключения мобильного интернета, сообщает РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке. В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты» по мнению Минцифры. Список планируется пополнять в дальнейшем.
В перечне к настоящему моменту присутствуют:
- все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи;
- сервисы «Яндекса» (какие именно не уточняется);
- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);
- личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн);
- сервисы Mail.ru и «Дзен»;
- доска объявлений Avito;
- видеосервисы Rutube и «Кинопоиск»;
- онлайн-карты 2GIS;
- сайт магазина «Магнит».
Ранее в пятницу, 5 сентября, Минцифры сообщило, что перечень сформировали «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России».
Шадаев ранее заявлял, что в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». «Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей интернета вещей, мы также отдельно пропишем и выделим, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и т.д.», — перечислял глава Минцифры.
Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» сообщили РБК, что механизм, обеспечивающий доступ клиентам к сайтам из «белого» списка уже работает на их сетях.
в итоге оставят только госуслуги, что бы повестки в военкомат рассылать. Надо на самом деле кардинально вопрос решать - при рождении наносить на лоб несмываемый штрихкод.
С языка снимаете.
Похоже к тому идёт.
А интернет собираются полностью отключить?
Понял ,перехожу на кнопочный телефон ,и грампластинки.
это разводка, при отключении интернета ни один сайт работать не может.