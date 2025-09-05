Появился список сайтов, которые будут работать при отключении интернета

Минцифры составило список «белых» сайтов — тех, которые будут работать при отключения мобильного интернета, сообщает РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке. В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты» по мнению Минцифры. Список планируется пополнять в дальнейшем.

В перечне к настоящему моменту присутствуют:

  • все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи;
  • сервисы «Яндекса» (какие именно не уточняется);
  • соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);
  • личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн);
  • сервисы Mail.ru и «Дзен»;
  • доска объявлений Avito;
  • видеосервисы Rutube и «Кинопоиск»;
  • онлайн-карты 2GIS;
  • сайт магазина «Магнит».


Ранее в пятницу, 5 сентября, Минцифры сообщило, что перечень сформировали «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России». 

Шадаев ранее заявлял, что в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». «Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей интернета вещей, мы также отдельно пропишем и выделим, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и т.д.», — перечислял глава Минцифры.

Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» сообщили РБК, что механизм, обеспечивающий доступ клиентам к сайтам из «белого» списка уже работает на их сетях. 

  1. 05.09.2025, 23:00
    Гость: личный опыт

    в итоге оставят только госуслуги, что бы повестки в военкомат рассылать. Надо на самом деле кардинально вопрос решать - при рождении наносить на лоб несмываемый штрихкод.

