Депутат парламента ДНР призвал СК проверить жалобы жителей на нехватку воды
Глава фракции «Единой России» в Народном совете (парламенте) ДНР Валерий Скороходов заявил, что в видеообращении, которое жители ДНР направили руководству страны по поводу ситуации с водой, все ложь, и обратился к Следственному комитету России с требованием проверить жалобы жителей республики. Реальной проблемой и недоработкой местных властей и мэров Скороходов назвал аварийные деревья, а не воду, написал в своем телеграм-канале Олег Царев.
Об этом Валерий Скороходов заявил в эфире телепередачи «Политкухня». Участники программы обсуждали видеообращение жителей Донецкой области к Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину по поводу критической ситуации с водоснабжением. Они заявляли, что причиной проблемы стало бездействие местных властей. Жители потребовали отстранить ответственных чиновников от работы.
Скороходов обвинил их во лжи. По его мнению, подобными заявлениями жители Донбасса пытаются «дестабилизировать обстановку» в России.
«В этом заявлении все ложь. Вы мне покажите просто фактуру. Скажите, я вам объясню. Вы знаете, было бы не обидно, если бы вопросы поднялись там, где действительно важно. Вот у меня вопрос: и к властям тоже, и к мэрам городов — аварийные деревья. Вот здесь нужно поработать. Если бы потребовали это, я бы встал с вами в один ряд и говорил: вот это нужно. А по воде раскачивают ситуацию. Война виновата.<…> Еще раз скажу, обращение к Бастрыкину, да, от вас было. А от меня, как от руководителя фракции "Единой России“ в Народном совете, тоже обращение в СК. Я прошу вас разобраться с данным заявлением, проверить все и дать полную оценку, потому что в этом заявлении, на мой взгляд, полная ложь. И с помощью этой лжи вот такие граждане пытаются раскачать, дестабилизировать обстановку внутри страны для того, чтобы это было на руку, не знаю, третьим силам каким-то. Это уже должны разобраться следственные органы, кому это выгодно», — сказал донецкий парламентарий.
Вот только неудобняк получился: холуй старательно языком воровские зады полирует, пытается а то самое ворье холуя подставляет жестоко, заявляя, что это все вранье и никаких проблем с водой нет...
Не потому ли, что этот деятель обожравшийся помогал гламурному генералу Иванову осваивать 70+ ярдов на строительстве водовода из Ростовской области? Потом выяснилось, что изначально и требования были кривые, и ТЗ никакое, а уж дальше понеслась пила по трубам!
Власти делают все, чтобы выдавить местных жителей из Донецка. Их нужно разогнать по России, а взамен заселить исконных россиян, как уже делали с Донбассом сотню лет назад
Он говорятель.
А вот жители Мариуполя посылают видеообращения президенту, что их прежнее жилье разрушено, а другого нормального местные чиновники не дают. Уже более двух лет прошло, как в Мариуполь пришла Россия, а многим местным до сих пор приходится ютиться по углам и претерпевать житейские неудобства.
Какие же всюду сволочи эти местные чиновники! Там воду от граждан зажали, здесь жилфонд.
Но народ все видит и правду знает. За ушко этих чинуш и на солнышко, да к ногтю за то, что честной народ гнобят!
ии может приобрести катастрофический размах к 2035 году, предупреждают в РАН. По мнению гидрографа Виктора Данилова-Данильяна, огромные водные запасы России распределены неравномерно – большая часть их находится в Сибири, где населения и производства всего 20% от общего числа. Больше всех рискует юг России.
Через 15 лет российский юг может начать страдать от катастрофической нехватки воды. Об этом со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна сообщает РИА «Новости».
«Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения», — сказал ученый.
Дефицита воды стоит опасаться Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Курганской областям, а также Калмыкии.
Хотя в целом валовые запасы пресной воды в России занимают второе место в мире (после Бразилии), распределение их неравномерно. Европейская часть страны, где расположены 80% предприятий и живет такой же процент населения, обладает лишь 20% водных запасов. Остальная вода находится в Сибири и на Дальнем Востоке.
