Депутат парламента ДНР призвал СК проверить жалобы жителей на нехватку воды

20:40 7.09.2025

Глава фракции «Единой России» в Народном совете (парламенте) ДНР Валерий Скороходов заявил, что в видеообращении, которое жители ДНР направили руководству страны по поводу ситуации с водой, все ложь, и обратился к Следственному комитету России с требованием проверить жалобы жителей республики. Реальной проблемой и недоработкой местных властей и мэров Скороходов назвал аварийные деревья, а не воду, написал в своем телеграм-канале Олег Царев.

Об этом Валерий Скороходов заявил в эфире телепередачи «Политкухня». Участники программы обсуждали видеообращение жителей Донецкой области к Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину по поводу критической ситуации с водоснабжением. Они заявляли, что причиной проблемы стало бездействие местных властей. Жители потребовали отстранить ответственных чиновников от работы.

Скороходов обвинил их во лжи. По его мнению, подобными заявлениями жители Донбасса пытаются «дестабилизировать обстановку» в России.

«В этом заявлении все ложь. Вы мне покажите просто фактуру. Скажите, я вам объясню. Вы знаете, было бы не обидно, если бы вопросы поднялись там, где действительно важно. Вот у меня вопрос: и к властям тоже, и к мэрам городов — аварийные деревья. Вот здесь нужно поработать. Если бы потребовали это, я бы встал с вами в один ряд и говорил: вот это нужно. А по воде раскачивают ситуацию. Война виновата.<…> Еще раз скажу, обращение к Бастрыкину, да, от вас было. А от меня, как от руководителя фракции "Единой России“ в Народном совете, тоже обращение в СК. Я прошу вас разобраться с данным заявлением, проверить все и дать полную оценку, потому что в этом заявлении, на мой взгляд, полная ложь. И с помощью этой лжи вот такие граждане пытаются раскачать, дестабилизировать обстановку внутри страны для того, чтобы это было на руку, не знаю, третьим силам каким-то. Это уже должны разобраться следственные органы, кому это выгодно», — сказал донецкий парламентарий.