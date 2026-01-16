Госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году выросли на 30%

За январь–ноябрь 2025 года регионы запросили 828,5 млн руб. на приобретение билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, пишут «Ведомости» с ссылкой на данные аналитиков системы по управлению тендерами «Тендерплан». Сумма почти сопоставима с дефицитом бюджета Ингушетии на 2026 год, который составляет 870 млн руб., следует из закона о республиканском бюджете.

Госзакупки на приобретение проездных документов увеличились почти на 30% по сравнению с 2024 годом. Тогда за 11 месяцев субъекты запросили 639,1 млн руб.

«Тендерплан» брал в расчет расходы на проездные документы, которые используют органы внутренних дел и миграционных служб при исполнении решений судов. К вероятным факторам роста аналитики отнесли усиление контроля за нелегальной миграцией и удорожание перевозок. В качестве еще одной причины они указывают переход на комплексные закупки в виде «пакетов услуг»: билеты, сопровождение и медицинское обеспечение при перелетах.

 

Комментарии читателей

  1. 16.01.2026, 17:03
    Гость: коренной москвич

    Ура я не говорил. Согласен, что бизнес структуры и правительство это одно и тоже. В этом и есть коренная причина коррупции в России.

  2. 16.01.2026, 16:56
    Гость: stalker

    А эта псевдонациональная буржуазия не боится, что мигранты им как кость в горле стать могут ? Их теперь много и они вполне смогут свои порядки здесь учинить.

Все комментарии (27)
