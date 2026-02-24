СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве
Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
Установлено, что мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву.
"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - отметила Петренко.
По ее словам, сейчас следствие детально устанавливает круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От подобного терроризма,политического или шизофренического - рецептов в мире НЕ существует.
Точно так же,как нет рецептов от маньяков.
Но розжигать межрознь ,озвучив откуда он не будите?помню ФСБ втирали долго ,что крокус сделали хохлы..пока турки не заявили на весь мир..крокус сделали азеры ,нагличанка обгадилась...Трамп надавил
и как же он со взрывчаткой ходил по вокзалам? Да потому, что на вокзалах и метро снова фиктивная как бы проверка и бдительность. А стаи ох-ранников вроде как получают "зарплату".
Одно хорошо , удмуртского барана кормить не надо .
Опять органы безопасности работают после того как все случилось. Как это обезопасит людей в будущем опять непонятно. Национальность преступности они "не знают", способы проникновения "не видят", лечить проблему "не спешат".
Москва-кишлачная уже в головах.