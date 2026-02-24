СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Установлено, что мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву.

"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - отметила Петренко.

По ее словам, сейчас следствие детально устанавливает круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий.

  1. 24.02.2026, 21:00
    Гость: Буратиносъ

    От подобного терроризма,политического или шизофренического - рецептов в мире НЕ существует.
    Точно так же,как нет рецептов от маньяков.

  2. 24.02.2026, 19:52
    Гость: Н-ст

    Но розжигать межрознь ,озвучив откуда он не будите?помню ФСБ втирали долго ,что крокус сделали хохлы..пока турки не заявили на весь мир..крокус сделали азеры ,нагличанка обгадилась...Трамп надавил

  3. 24.02.2026, 19:42
    Гость: ну

    и как же он со взрывчаткой ходил по вокзалам? Да потому, что на вокзалах и метро снова фиктивная как бы проверка и бдительность. А стаи ох-ранников вроде как получают "зарплату".

  5. 24.02.2026, 18:47
    Гость: Бобёр

    Опять органы безопасности работают после того как все случилось. Как это обезопасит людей в будущем опять непонятно. Национальность преступности они "не знают", способы проникновения "не видят", лечить проблему "не спешат".
    Москва-кишлачная уже в головах.

