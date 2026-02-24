СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

17:09 24.02.2026

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Установлено, что мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву.

"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - отметила Петренко.

По ее словам, сейчас следствие детально устанавливает круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий.