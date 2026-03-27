Троих чиновников администрации Сочи задержали по делу о взятке

В Сочи задержаны трое чиновников городской администрации, они стали фигурантами дела о взятке. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

В рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны замглавы администрации города-курорта Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанные проходят по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По информации ТАСС, сумма взятки составила 11 млн 750 тыс. рублей.

В администрации города подтвердили, что в мэрии проводились проверки. В пресс-службе подчеркнули, что органы местного самоуправления оказали силовикам полное содействие.