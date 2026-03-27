Троих чиновников администрации Сочи задержали по делу о взятке

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Сочи задержаны трое чиновников городской администрации, они стали фигурантами дела о взятке. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

В рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны замглавы администрации города-курорта Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанные проходят по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По информации ТАСС, сумма взятки составила 11 млн 750 тыс. рублей.

В администрации города подтвердили, что в мэрии проводились проверки. В пресс-службе подчеркнули, что органы местного самоуправления оказали силовикам полное содействие.

  1. 27.03.2026, 12:50
    Гость: «Знал бы прикуп — жил бы в Сочи»

    «Знал бы прикуп — жил бы в Сочи» — популярная поговорка, означающая: если бы человек заранее знал исход дела, он обеспечил бы себе безбедную жизнь. Фраза пошла из преферанса, где знание карт в прикупе гарантирует выигрыш, позволяющий жить на курорте, не работая.

    Эти чиновники прикуп знали (т.е были под крышей Е.Р.-но не делились наверное), и поэтому на мизере (да ещё с "ёлками", вероятно) взяли девять взяток.

