Лавров назвал укрепление связей с исламскими странами одним из приоритетов

© Telegram/МИД РФ

Укрепление связей со странами дружественной исламской цивилизации находится в числе безусловных приоритетов внешней политики РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной информационной встрече руководства Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России - укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества", - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

Он обратил внимание, что межнациональное и межконфессиональное согласие "были и остаются важнейшими элементами многовековой российской государственности". "Наряду с другими традиционными религиями ислам представляет собой неотъемлемую часть духовно-исторического и культурного наследия нашей страны", - констатировал Лавров.

Комментарии читателей

  1. 06.04.2026, 21:55
    Гость: Основные религии в Южной Корее — традиционный буддизм

    и недавно проникшее в страну христианство.
    В древности было распространено конфуцианство,бывшее официальной идеологией династии Чосон в течение 500 лет, а также шаманизм, который был основной религией простого народа Кореи.
    В Сев Корее (КНДР) есть последователи буддизма, но официально страна является атеистическим государством. По данным на 2013 год, буддисты составляли 4,5% населения КНДР.
    Религиозная система КНДР полностью подчинена партийному руководству. Религиозные деятели и организации находятся под строгим партийным контролем.
    Долгое время буддизм воспринимался правительством страны как потенциальный оппонент действующей власти. С 1970-х годов, когда КНДР начала активно устанавливать дипломатические контакты с другими странами, буддизм стал осознаваться важной частью культурного наследия корейцев.
    За буддийским наследием признана большая культурная и историческая ценность, что является одной из причин сохранения соответствующих организаций, монашества и национальных традиций.

    КОРЕЙЦЫ БУДДИСТЫ.

    Выделяют четыре основные расы человечества:

    Европеоидная;
    Монголоидная;
    Негроидная;
    Австралоидная.-не всегда выделяют.
    Белая, желтая и черная.
    Россия позициоеирует себя как самая большая СЛАВЯНСКАЯ СТРАНА. Славяне вообще-то принадлежат к европеоидной расе.
    Татары-часть к европеоидной, часть к монголоидной.Большой народ.Только мне кажется странным что -г-во РФ , с европейским населением. Руководство РФ тяготеет почему-то к монголоидам.

