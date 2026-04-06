Лавров назвал укрепление связей с исламскими странами одним из приоритетов

17:05 6.04.2026

Укрепление связей со странами дружественной исламской цивилизации находится в числе безусловных приоритетов внешней политики РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной информационной встрече руководства Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России - укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества", - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

Он обратил внимание, что межнациональное и межконфессиональное согласие "были и остаются важнейшими элементами многовековой российской государственности". "Наряду с другими традиционными религиями ислам представляет собой неотъемлемую часть духовно-исторического и культурного наследия нашей страны", - констатировал Лавров.