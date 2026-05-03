Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, сообщает «Коммерсант».

Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позже это требование было еще раз озвучено на собрании волонтеров — к нему попросили отнестись «с пониманием». Некоторые волонтерки, по словам корреспондента «Коммерсанта», ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В настоящий момент пожары полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.