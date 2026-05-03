Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе
Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, сообщает «Коммерсант».
Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позже это требование было еще раз озвучено на собрании волонтеров — к нему попросили отнестись «с пониманием». Некоторые волонтерки, по словам корреспондента «Коммерсанта», ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».
В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В настоящий момент пожары полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Не совсем понял - а репродуктивном здоровье мужчин не надо заботиться? Выдайте в конце концов спец-инветарь для работы по уборке, чтобы не было угрозы здоровью.
>>> волонтерки <...> ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».
Сильный ответ. Снимаю шляпу. :-)))
Два сообщения рядом.
Женщинам запретили убирать мазут. Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин».
Роспотребнадзор: все пробы воды и воздуха соответствуют нормативам.
Следовательно: нормативы Роспотребнадзора опасны для репродуктивного здоровья женщин. Логично?
К вопросу об отношении к официальной информации.
как же так-- нюра попова ниже написала, что всё в норме??!!
Боятся, что украдут собранный мазут для личных нужд?