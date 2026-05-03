Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, сообщает «Коммерсант»

Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позже это требование было еще раз озвучено на собрании волонтеров — к нему попросили отнестись «с пониманием». Некоторые волонтерки, по словам корреспондента «Коммерсанта», ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В настоящий момент пожары полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2026, 23:07
    Гость: Белая Русь

    Не совсем понял - а репродуктивном здоровье мужчин не надо заботиться? Выдайте в конце концов спец-инветарь для работы по уборке, чтобы не было угрозы здоровью.

  2. 03.05.2026, 21:45
    Гость: Сергей Ярославль

    >>> волонтерки <...> ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».
    
    Сильный ответ. Снимаю шляпу. :-)))

  3. 03.05.2026, 20:47
    Гость: Владимир

    Два сообщения рядом.
    Женщинам запретили убирать мазут. Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин».
    Роспотребнадзор: все пробы воды и воздуха соответствуют нормативам.
    Следовательно: нормативы Роспотребнадзора опасны для репродуктивного здоровья женщин. Логично?
    К вопросу об отношении к официальной информации.

