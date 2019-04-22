Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 290 человек

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Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке выросло до 290 человек, еще 500 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 пострадавших.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в пасхальное воскресенье, первые шесть прогремели в трех храмах в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и трех отелях, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане.

По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По информации российского посольства, россиян среди погибших и пострадавших нет.

По подозрению в причастности к взрывам задержаны 24 человека. Полиция также обнаружила грузовик, который могли использовать в атаках. По данным местной прессы, взрывы могли устроить террористы-смертники.

Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент страны Майтрипала Сирисена.

В стране введен комендантский час, который планируется отменить в понедельник в 06:00 по местному времени.