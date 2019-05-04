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Экс-замглавы Совбеза Белоруссии задержали за взятку от российской компании

13:55 4.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки от российской компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Комитета государственной безопасности республики.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - отметили в ведомстве.

По информации комитета, представителю российской компании также предъявлено обвинение в даче взятки.

"Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме, - заявили в ведомстве. - К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу".

КГБ продолжает необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в комитете.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщил о задержании Втюрина КГБ Белоруссии, однако ведомство данную информацию не комментировало.

2 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совбеза "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Соответствующее решение было утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Темы: Белоруссия, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 20:42
Гость: в странах Закавказья или Средней Азии.

взятка норма жизни. Так даже при Советской власти у них было.
04.05.2019, 18:48
Гость: Эх !

Совсем всё плохо в славянских государствах, отколовшихся от Евразии. Везде одни безобразия. А вот в неславянских порядок. Никто не слышал о взятках в странах Закавказья или Средней Азии. РФ тоже неславянская страна, поэтому у нас тоже нормально.
04.05.2019, 17:59
Гость: Да неужели?

Поинтересуйся делами Вити Лукашенки.
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