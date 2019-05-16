Инаугурацию Владимира Зеленского проведут 20 мая

11:51

Утверждена дата инаугурации Владимира Зеленского. Победивший на выборах президента Украины политик принесет присягу и вступит в должность 20 мая.

День торжественного заседания Верховной рады утвердили в украинском парламенте, сообщил «Интерфакс». Мероприятие начнется в 10:00 понедельника. Пройдет оно в сессионном зале Рады.

Всего в парламентский Комитет поступило семь предложений по датам инаугурации. По трем из них церемонию вступления в должность предлагали провести 19 мая, на чем настаивал и сам Зеленский. В остальных четырех речь шла о 17, 20, 26 и 27 мая.

Рада голосовала за постановления в порядке регистрации по очереди. Зампред комитета Павел Пинзеник ранее уточнял, что если какое-то постановление соберет большинство голосов, то последующие рассматривать не станут.

Проект о дате инаугурации 20 мая поддержали 315 народных депутатов на состоявшемся в четверг пленарном заседании.

По закону Украины, Верховная рада обязана провести инаугурацию в течение месяца после официального объявления результатов прошедших выборов. В случае с победой Зеленского крайний срок церемонии вступления в должность главы государства приходился на 30 мая.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Он заручился поддержкой 73,22% голосов избирателей. Действующий украинский лидер Петр Порошенко набрал 24,45%.