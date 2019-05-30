Правительство Австрии впервые возглавила женщина

18:10

После ухода с поста канцлера Австрии Себастьяна Курца на должность временного главы правительства президент страны назначил председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

Как сообщило агентство Reuters, заявление о назначении Бирляйн временным канцлером сделал президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он пояснил, что основной задачей временного канцлера станет создание нового Кабмина, который продолжит работать до сентября, пока не пройдут новые выборы в парламент.

Агентство отметило, что временный канцлер должна выйти в этом году на пенсию, так как ей исполнится 70 лет. Ирония заключается в том, что отправленный в отставку Курц был самым молодым канцлером в истории Австрии.

Отставка Себастьяна Курца произошла на фоне политического скандала с его заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе.

СМИ опубликовали видеозапись переговоров политика с молодой девушкой, которую представили как «племянницу российского олигарха». Главной темой обсуждения была сделка. В обмен на передачу газеты Kronen Zeitung и предоставление доступа к госконтрактам россиянке политик мог получить финансовую помощь и бесплатную рекламу в преддверии выборов.

После обнародования ролика Штрахе ушел с поста вице-канцлера и оставил руководство партией. После этого парламент объявил о недоверии канцлеру, а президент Австрии отправил Курца в отставку.