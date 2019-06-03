]]> ]]>
Главная В мире Новости

Зеленский назначил Кучму представителем Украины на переговорах по Донбассу

16:25 3.06.2019
Леонид Кучма. Фото с сайта wikimedia.org
Леонид Кучма. Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму главой делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщила «Украинская правда».

Зеленский заявил, что у его администрации есть «конкретные предложения и новые решения» по Донбассу, которые будут представлены на ближайшей встрече в Минске 5 июня.

Кучма возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу с 2014 по октябрь 2018 года. Свой уход он объяснял усталостью и отсутствием прогресса на переговорах.

27 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Он посетил станицу Луганская и город Счастье в Луганской области, где осмотрел позиции военных, пообщался с бойцами и заслушал доклад командования.

Владимир Зеленский называл прекращение конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей. Во время инаугурационной речи он заявлял, что для достижения мира в регионе готов «пойти на все».

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.06.2019, 00:26
Гость: Гость

А у Кучмы предки воевали? А у Порошенко? А на чьей стороне?
04.06.2019, 00:14
Гость: Кучма - это отстой.

Шойгу надо ввести войска на Донбасс и укры побегут, как из Крыма. Только пятки сверкали. Сразу наступит мир, как в Крыму.
03.06.2019, 23:28
Гость: иностранец

Все никак не удается выяснить, какое уполномочие получил Кучма Л.? Так, от не фиг делать вести мало кого к чему-то обязывающие разговоры? Наверно, действует он без официальных полномочий, поскольку это означало бы официальное признание республик ад хок, или для данного случая. Что для киевского руководства неприемлемо. Да, Совбез ничего не утверждал. События в Донбассе не представляют никакой угрозы для мира и всеобщей безопасности, поэтому они не являются предметом забот для СБ, чтобы он принимал обязательные резолюции. Наверно, просто одобрил факт неких переговоров. Похоже, что в этой комиссии единственным лицом, действия которого могут создавать обязанности для гос-ва, является посол РФ. Вот на РФ и все шишки...
Все комментарии (28)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.