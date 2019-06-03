Зеленский назначил Кучму представителем Украины на переговорах по Донбассу

16:25

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму главой делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщила «Украинская правда».

Зеленский заявил, что у его администрации есть «конкретные предложения и новые решения» по Донбассу, которые будут представлены на ближайшей встрече в Минске 5 июня.

Кучма возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу с 2014 по октябрь 2018 года. Свой уход он объяснял усталостью и отсутствием прогресса на переговорах.

27 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства. Он посетил станицу Луганская и город Счастье в Луганской области, где осмотрел позиции военных, пообщался с бойцами и заслушал доклад командования.

Владимир Зеленский называл прекращение конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей. Во время инаугурационной речи он заявлял, что для достижения мира в регионе готов «пойти на все».