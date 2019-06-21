Протесты в Грузии: дипломатическая бестактность россиян или провокация?

18:20

Поводом для недовольства стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего кресло главы грузинского парламента

В столице Грузии прошли массовые акции протеста, которые пришлось разгонять слезоточивым газом и резиновыми пулями. Сообщается о 240 пострадавших, около 80 из которых – сотрудники правоохранительных органов.

Протесты в Грузии. Стоп-кадр с видео

Сейчас пространство на месте беспорядков очищено, однако поблизости продолжают дежурить водомёты. Недовольство не удалось погасить, не утихают требования отставки главы парламента и министра иностранных дел.

Поводом для недовольства стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего кресло главы грузинского парламента. Оппозиция из числа "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" покинула заседание, после чего оно было прервано. Гаврилова облили водой и пытались отобрать документы. От российской делегации потребовали немедленно покинуть страну. Парламентарий, представляющий КПРФ, объясняет свое появление в кресле тем, что так распорядилась принимающая сторона.

"Никаких недомолвок по этому поводу (какое место занять) не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона – там я и располагаюсь. По протоколу это почётное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведёт только президент Межпарламентской ассамблеи православия – в данном случае я", – заявил депутат в разговоре с "Коммерсантом".

После этого в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, стали уничтожать документы.

"Мы вынуждены были покинуть парламент, переместились в гостиницу, где и завершили заседание... Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем нашу сессию ввиду того, что отсутствуют гарантии безопасности участников, а также условия для их плодотворной работы", – добавил Гаврилов.

Политолог, эксперт по Кавказу Александр Чачия в беседе с Накануне.RU рассказал, что Межпарламентская ассамблея православия существует уже в течение 20 лет. Православные парламентарии проводят международные встречи, и в этот раз она проходила в Тбилиси.

"Вдруг главным православным оказался член КПРФ [Сергей] Гаврилов, от России, председатель этого форума. На этом заседании должен был председательствовать представитель Греции, но он опоздал и Гаврилов занял место председательствующего – а это место спикера парламента.

Естественно, этим не могли не воспользоваться представители оппозиционных партий, "Национального движения", которые находятся сейчас в оппозиции, но недавно были у власти. Они подняли шум, мол, в кресле сидит представитель страны-оккупанта", – отметил эксперт.

В России Гаврилова уже обвиняли в отсутствии чувства политического такта, когда он приезжал в Екатеринбург в разгар протестов против храма и призывал не подвергать сомнению роль РПЦ в обществе. В Грузии же появились слухи, будто Гаврилов чуть ли не участвовал в Абхазии в военных действиях против грузинских войск, хотя позже министр внутренних дел Грузии заявил, что это не так, закон об оккупированных территориях парламентарий не нарушал, но фейковая информация все равно продолжает распространяться, провоцируя беспорядки.

И если эта история изначально была антироссийской провокацией, то в таком случае можно вновь говорить о недоработках российских властей. "Москва снова оказалась не готова к событиям в Тбилиси и даже позволила втянуть себя в провокацию. Где у нас Сурков, где Лавров?" – пишет телеграм-канал "Пяр во время чумы".

Однако обратим внимание и на то, что это очередной крупный прокол РПЦ на постсоветском пространстве, а не только Госдумы или МИД.

Протест не ограничился стоянием на проспекте Руставели, митингующие ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и разгромили его. Из-за происходящего президенту Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена прервать свой визит в Белоруссию. С воззванием к бывшим соотечественникам обратился и экс-президент Михаил Саакашвили, призвавший силовиков не подчиняться руководителю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили.

Александр Чачия отмечает, что для Саакашвили это прекрасный повод, чтобы "вцепиться" в ситуацию. "Собралась молодёжь, одурманенная призывами, пропагандой", пострадали десятки человек.

При этом политолог обращает внимание на странную роль в происходящем России, организаторы форума могли бы понять, что не время и не место проводить такие мероприятия в Грузии, где практически весь политический класс заражён ярой русофобией.

Но случившееся вряд ли сможет повлиять на взаимоотношения двух стран, поскольку, по мнению эксперта, взаимоотношений фактически и так нет. "Они есть на уровне людей, обычных туристов, которые приезжают, которые очень довольны, которых очень радушно принимают, кстати говоря, это показывает различия во взглядах, в мировоззрении, в отношении с одной стороны – широких масс населения, с другой стороны – политического класса, который пестовался, формировался в течение последних 30 лет исключительно американцами и европейцами на базе сотен разного рода неправительственных организаций. Его взгляды радикально отличаются от взглядов большинства населения", – отмечает эксперт.

Пока непонятно, смогут ли перерасти нынешние беспорядки в полномасштабный политический кризис. Решительный глава государства безусловно принял бы жёсткие меры по изоляции зачинщиков, тех, кто призывал к захвату парламента, фактически к государственному перевороту. Но, как обращает внимание политолог, руководителя в стране нет, а премьер – лишь пешка. Об интеллектуальных способностях можно судить по её заявлениям о том, что это всё инспирировано Россией.

"Иванишвили, который реально расставляет пешки на шахматной доске, неспособен к управлению государством. Он управляет им так, как привык управлять своей компанией. Он думает, что расставит менеджеров на ключевых местах, и они будут управлять так, как ему нужно и приносить эффект. А управление государством – это не управление компанией, это совершенно разные вещи", – считает эксперт.

В Совфеде РФ между тем призвали граждан России воздержаться от поездок в Грузию. По словам сенатора Владимира Джабарова, которые приводит "Политэксперт", несмотря на то, что Грузия в последнее время пользуется популярностью среди туристов из России, сейчас необходимо подумать о собственной безопасности и отложить поездки в эту страну. Сначала грузинское правительство должно урегулировать ситуацию, считают в Совете Федерации.