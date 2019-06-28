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Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

11:01 28.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу по итогам встречи двух лидеров на полях саммита G20, передает ТАСС.

В сообщении также отмечается, что Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и РФ отвечает интересам как обеих стран, так и всего мира.

«Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, - подчеркивается в документе. - Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай».

Участниками разговора были также дочь американского президента Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив Мнучин. С российской стороны на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Путин и Трамп впервые поговорили с глазу на глаз с июля прошлого года, когда президенты двух стран встретились в столице Финляндии. Перед началом разговора американский президент заявил, что для него является большой честью беседовать с Путиным. «У нас есть немало тем для обсуждения, включая вопросы торговли и разоружения», — сказал он.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 21:02
Гость: Алмаз

А они случайно не договорились, что вода должна быть мокрой?
:) ;)
28.06.2019, 20:45
Гость: blog2038,.

Я заметил, что в подобной ситуации российские истерят ещё больше.
.
Но ве не растраивайтесь, ну кто в такой ситуации не истерил бы.
28.06.2019, 19:31
Гость: kib

Бисмарк к сожалению не знал истинных корней укров, иначе написал бы еще круче. Кстати...кроме черкаской крови,в украинцах еще и большой процент кипчакских генов.Они тоже,как и черкасы были христианами-арианцами.И были не совсем монголоидами.Не более чем современные Казанские татары...когда в 1312 году Хан Узбек ввел в Орде ислам,самые упертые кипчаки-христиане бросились в бега.Не принявших ислам ждала смерть...а ближе всех к Орде тогда была современная Украина.Ближе и по духу и по образу жизни (орда Черкаская,как писали поляки)А после смерти Узбека и мятежа в Орде,так вообще толпами переселялись в украинские степи и перелески.
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