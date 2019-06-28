Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу по итогам встречи двух лидеров на полях саммита G20, передает ТАСС.

В сообщении также отмечается, что Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и РФ отвечает интересам как обеих стран, так и всего мира.

«Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, - подчеркивается в документе. - Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай».

Участниками разговора были также дочь американского президента Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава Минфина Стив Мнучин. С российской стороны на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Путин и Трамп впервые поговорили с глазу на глаз с июля прошлого года, когда президенты двух стран встретились в столице Финляндии. Перед началом разговора американский президент заявил, что для него является большой честью беседовать с Путиным. «У нас есть немало тем для обсуждения, включая вопросы торговли и разоружения», — сказал он.