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В Тбилиси прошло массовое шествие с требованием отставки главы МВД Грузии

21:36 29.06.2019

Несколько тысяч человек в Тбилиси в субботу прошли так называемым "Маршем свободы" от площади Республики до расположенной в нескольких сотнях метров площади Свободы с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии. 

Фото со стрпаницы OC Media в Твиттер

В первых рядах колонны прошла супруга экс-президента республики Михаила Саакашвили Сандра Руловс.

"Мы, как и предыдущие 10 дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьемся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом", - цитирует ТАСС одного из организаторов митинга Гигу Макарвишвили.

К шествию присоединились члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия - движение за свободу". Представители ЕНД специально для мероприятия прибыли в Тбилиси из края Кахети. 

Позже сторонники обеих партий примкнули к основной массе митингующих на площади Республики и вместе с ними приняли участие в шествии.

Участники демонстрации с флагами Грузии, Украины, США и ЕС выкрикивали "Уходи!". В "Марше свободы" приняли участие и байкеры. После шествия люди пришли к зданию парламента, где продолжили митинг.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

 

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Темы: Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 00:13
Гость: ser

а европееец тут писал, что не "оранжевая революция", ага)))
30.06.2019, 00:00
Гость: ну прошли они там

с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Читать полностью: https://www.km.ru/world/2019/06/29/aktsii-protesta-v-gruzii/847670-v-tbilisi-proshlo-massovoe-shestvie-s-trebovaniem-o

А нам всё равно, а нам всё равно ... пусть себе ходят дальше ...

Почему красным выделять-то?
29.06.2019, 23:50
Гость: 123

рабы не скачут, рабы БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ воют
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