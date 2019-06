В Тбилиси прошло массовое шествие с требованием отставки главы МВД Грузии

Несколько тысяч человек в Тбилиси в субботу прошли так называемым "Маршем свободы" от площади Республики до расположенной в нескольких сотнях метров площади Свободы с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Фото со стрпаницы OC Media в Твиттер

В первых рядах колонны прошла супруга экс-президента республики Михаила Саакашвили Сандра Руловс.

"Мы, как и предыдущие 10 дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьемся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом", - цитирует ТАСС одного из организаторов митинга Гигу Макарвишвили.

К шествию присоединились члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия - движение за свободу". Представители ЕНД специально для мероприятия прибыли в Тбилиси из края Кахети.

Позже сторонники обеих партий примкнули к основной массе митингующих на площади Республики и вместе с ними приняли участие в шествии.

Участники демонстрации с флагами Грузии, Украины, США и ЕС выкрикивали "Уходи!". В "Марше свободы" приняли участие и байкеры. После шествия люди пришли к зданию парламента, где продолжили митинг.

Thousands have marched through central #Tbilisi to parliament in the ‘March for Freedom’ calling on #Georgia's Interior Minister, Giorgi Gakharia, to resign. The turnout on Saturday is the largest since protests began nine days ago. #TbilisiProtests pic.twitter.com/9SQDJzzbWj

— OC Media (@OCMediaorg) 29 июня 2019 г.