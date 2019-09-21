Украина отказалась участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ

13:00

Украина отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Рады от партии "Слуга народа" Богдана Яремко.

По его словам, Украина "столкнулась с откровенным игнорированием" своих интересов в Совете Европы, а потому в ближайшее время воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию.

Отмечается, что данное решение было поддержано большинством фракций Рады.

По всей вероятности данное решение связано с возвращением России в ПАСЕ. Россия была лишена ряда прав в 2014 году после присоединения Крыва. В ответ Москва приостановила свое участие в заседаниях а также объявила о заморозке выплат в бюджет ассамблеи. В Совете Европы признали, что это решение России привело к финансовым трудностям. В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября