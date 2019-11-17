США и Южная Корея отложили совместные военные учения «ради мира»

11:35

США и Южная Корея решили отложить запланированные на конец ноября совместные военные учения из=за недовольства со стороны КНДР, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Я вижу в этом добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир... достичь политического соглашения, сделки, если хотите, которая приведет к денуклеаризации Корейского полуострова», — приводит слова Эспера газета «Известия».

По словам главы Пентагона, эта отсрочка не была уступкой Северной Корее и решение было принято для «создания условий, способствующих дипломатии и миру».