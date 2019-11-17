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США и Южная Корея отложили совместные военные учения «ради мира»

11:35 17.11.2019
Фото с сайта channelnewsasia.com
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США и Южная Корея решили отложить запланированные на конец ноября совместные военные учения из=за недовольства со стороны КНДР, заявил глава Пентагона Марк Эспер

«Я вижу в этом добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир... достичь политического соглашения, сделки, если хотите, которая приведет к денуклеаризации Корейского полуострова», — приводит слова Эспера газета «Известия».

По словам главы Пентагона, эта отсрочка не была уступкой Северной Корее и решение было принято для «создания условий, способствующих дипломатии и миру».

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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17.11.2019, 13:06
Гость: gvozd

классический приемчик из либеральной табакерки.
что было вчера не помню, история начинается с 1917го..
уже в прессе не вспоминают что арния педосатана де факто окупирует корею и когда северная и южная кореи устремились с мирному урегулированию в прошлом году например, единственно кто был Против - педостания.. и армию свою они никуда не убрали, хотя всем рассказывают что она там якобы для защиты южной кореи..
по факту педостан главный подстрекатель войны во всем мире.
17.11.2019, 12:07
Гость: Владимирыч

И шо в Америке тоже умные есть???
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