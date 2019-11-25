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Конфликтовавшего с Трампом главу ВМС США отправили в отставку

10:00 25.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Глава Пентагона Марк Эспер отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера. Его увольнение связано с тайными переговорами о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлахера.

О том, что Спенсер покинул свою должность в Twitter рассказал президент США Дональд Трамп.

«Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я блогадарю Ричарда за службу», — написал американский лидер. Трамп добавил, что на должность нового министра претендует посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт, чьи достижения и успехи «значительны».

О связи Спенсера с тайными переговорами с представителями Белого дома ранее сообщила газета The Washington Post. На них якобы шла речь о судьбе Галлахера, которого обвинили в ряде военных преступлений во время службы, в том числе в убийстве пленного террориста в Ираке.

Известно, что Эспер стал настаивать на отставке Спенсера, когда тот попросил у администрации Трампа не вмешиваться в процесс против Галлахера. При этом министр обещал уволить военного из армии с сохранением звания.

Когда Галлахера вызвали на наблюдательный совет ВМС, который должен решить, оставлять ли его в составе спецподразделения, президент написал в твиттере, что не позволит лишить военного его «трезубца» — символа принадлежности к «морским котикам». «С самого начала это дело рассматривалось очень плохо. Займитесь своим делом!», — заявил Трамп, очевидно, обращаясь к ВМС.

Твит президента сильно разозлил главу ВМС США Ричарда Спенсера, пишет NYT со ссылкой на источники в военном ведомстве. Выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе 23 ноября, он заявил, что не считает сообщение в твиттере «формальным приказом» остановить разбирательство. Неофициально Спенсер пригрозил уйти в отставку, утверждала NYT, однако сам он позже это опроверг.

Темы: США, Отставки и назначения в мировой политике
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 12:29
Гость: Какой только

хренью не занимаются пиндосы, выгораживая друг друга.
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