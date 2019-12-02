Киев назвал провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса»

19:59

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целью документа под названием «план реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик. Его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса», который в середине ноября появился в Сети, является частью большой пропагандистской кампании, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что данный «секретный документ» является «не просто обычным фейком», но попыткой психологической операции с целью ослабить позиции Киева на переговорах.

По словам секретаря СНБО, авторы «документа» хотели повлиять на общественное сознание на «оккупированных территориях», запугать жителей городов и деревень, которые неподконтрольны украинским властям, и создать максимальные препятствия для интеграции регионов Донбасса.

«Нашим ответом на подобные провокации станет создание настоящей государственной стратегии по реинтеграции», — пишет Данилов. Он подчеркнул, создание документа должно происходить максимально открыто, а сам он — быть максимально реалистичным.

Напомним, что «Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса» впервые появился в Telegram-канале «Ze! Insider» в середине ноября. Речь идет о двухстраничном документе за подписью Данилова. Согласно документу, после возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины необходимо обеспечить выезд из страны всех людей, у которых нет «украинской позиции», организовать преследование тех, кто сотрудничал с властями самопровозглашенных республик, заселить эти территории теми, кто настроен проукраински.

Ранее в понедельник Spiegel выложил интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства открыто заявил, что не будет бороться за тех жителей Донбасса, которые захотели быть россиянами. По его мнению, с их стороны будет честно уехать в ту страну, гражданами которой они себя считают.