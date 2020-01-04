Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

10:33

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, решение об убийстве генерала было принято в конце декабря. Газета Politico заявила, что господин Трамп мог отдать такое распоряжение еще два месяца назад.

По данным Bloomberg и Politico, президент США принял решение о ликвидации после ракетных обстрелов баз США в Ираке. Как отмечает агентство, в рождественские и новогодние праздники команда Дональда Трампа неоднократно обсуждала возможность ракетного удара с целью убийства иранского генерала. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, отменивший поездку в ряд стран СНГ, а также вице-президент Майк Пенс.

Между тем премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Вашингтон своим нападением нарушил соглашение о пребывании американских войск в стране. Кроме того, ряд политических фракций в парламенте объединились в призыве к выводу военного контингента США.

Эксперт по международному праву, профессор Йельской юридической школы Уна Хэтэуэй, заявила в Twitter, что имеющиеся факты не подтверждают утверждение Вашингтона о том, что спецоперация была актом самообороны, и пришла к выводу, что эти действия нарушили устав ООН.