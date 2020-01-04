]]>
]]>
Главная В мире Новости

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

10:33 4.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, решение об убийстве генерала было принято в конце декабря. Газета Politico заявила, что господин Трамп мог отдать такое распоряжение еще два месяца назад.

По данным Bloomberg и Politico, президент США принял решение о ликвидации после ракетных обстрелов баз США в Ираке. Как отмечает агентство, в рождественские и новогодние праздники команда Дональда Трампа неоднократно обсуждала возможность ракетного удара с целью убийства иранского генерала. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, отменивший поездку в ряд стран СНГ, а также вице-президент Майк Пенс.

Между тем премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Вашингтон своим нападением нарушил соглашение о пребывании американских войск в стране. Кроме того, ряд политических фракций в парламенте объединились в призыве к выводу военного контингента США.

Эксперт по международному праву, профессор Йельской юридической школы Уна Хэтэуэй, заявила в Twitter, что имеющиеся факты не подтверждают утверждение Вашингтона о том, что спецоперация была актом самообороны, и пришла к выводу, что эти действия нарушили устав ООН.

Темы: Дональд Трамп, Иран, США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2020, 13:18
Гость: майк

Майкл Блюмберг конкурент Трампа, Меньше всего его надо слушать.
04.01.2020, 12:32
Гость: Помнится

дума встретила избрание трампа аплодисментами стоя.
04.01.2020, 12:30
Гость: Трамп

это обезьяна с гранатой.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.