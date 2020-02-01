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Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

18:19 1.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века". Об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", — приводит слова Аббаса РИА Новости.

Он также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи.

"Я предпочту построить больницу, а не купить танк", — заявил он.

Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.

Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".

Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.

Аббас отверг этот план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.

Темы: Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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01.02.2020, 23:18
Гость: Рабинович

А почему "если бы"?
В 1941-45 именно так и было: гитлеровцы вломились, чтобы уничтожить нашу страну, крепко получили по зубам и были отброшены далеко назад.
После чего США и Британия заключили с СССР настоящую сделку века: СССР закрепил за собой отвоёванные земли, Германию задвинули за Одер, да ещё поделили надвое, столица ФРГ уехала в Бонн.
Но в обмен на это США влили в ФРГ такие инвестиции, что уже через 10 лет мир заговорил о немецком экономическом чуде.
И при этом первые канцлеры ФРГ Аденауэр и Эрхард не желали признавать ни ГДР, ни потерю земель восточнее Одера. Только в конце 1960-х годов в Бонне, наконец, согласились с Ялтинско-Потсдамской "сделкой века".
А насчёт опроса россиян мысль верная: хотим ли мы, действительно, оплачивать бесконечные банкеты палестинцев, сирийцев и прочих давних "друзей" советского и российского бюджета?..
01.02.2020, 23:08
Гость: Я так понял,

как Германия Кенигсберг? Ну значит это не оккупировал, а получил как трофей.
==
Да всё вы понимаете, просто прикидываетесь.
надо чтоб ваши хотелки признало мировое сообщество, а оно НЕ ПРИЗНАЁТ.
Почему не знаю. Но раз не признаёт, значит на то есть веские причины.
США- не весь мир.Мистер Трам решил ублажить своего зятя.

По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза.
Не корректно сравнивать огромный СССР-победивший фашизм в мировой войне
с Израилем, в котором жителей меньше чем в Москве, который вёл региональную войну.
Несоизмеримые события и величины.
01.02.2020, 22:47
Гость: Zahar

"Вожди иудаизма считают, что теперь им уже совсем нечего скрывать свои намерения. Из подполья выходят целые армии воинствующих последователей Талмуда, объявляя о своем твердом стремлении бороться за особые права «избранного народа», чего бы это ни стоило человечеству и самим евреям. Иудейские вожди заявляют, что евреям пора вернуться на землю обетованную, ибо только через нее, согласно Талмуду и каббале, начнется установление всеобщего иудейского царства.

На этой волне возникает, точнее, обновляется на старой основе расистское, человеконенавистническое движение, получившее название сионизма."
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