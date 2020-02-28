В результате обстрела в Идлибе погибли более 30 турецких военных

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В ночь на 28 февраля обострилась ситуация в Сирии. В провинции Идлиб военнослужащие ВС Турции попали под обстрел.

"В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима [президента Сирии Башара Асада]", - сообщил губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Первоначально приводились данные о девяти погибших. На данный момент число погибших увеличилось до 33 человек, сообщает ТАСС.

Президент страны Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, оно длилось шесть часов. В Анкаре заявили, что отныне будут считать всех сирийских военных "вражескими целями" и не собираются больше сдерживать поток беженцев в Европу.

Турецкие власти также решили призвать на помощь НАТО.