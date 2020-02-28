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В результате обстрела в Идлибе погибли более 30 турецких военных

10:42 28.02.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

В ночь на 28 февраля обострилась ситуация в Сирии.  В провинции Идлиб военнослужащие ВС Турции попали под обстрел. 

"В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима [президента Сирии Башара Асада]", - сообщил губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган. 

Первоначально приводились данные о девяти погибших. На данный момент число погибших увеличилось до 33 человек, сообщает ТАСС.

Президент страны Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, оно длилось шесть часов. В Анкаре заявили, что отныне будут считать всех сирийских военных "вражескими целями" и не собираются больше сдерживать поток беженцев в Европу.

Турецкие власти также решили призвать на помощь НАТО.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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28.02.2020, 13:23
Гость: Штурман

Вступление Турции в открытую и полномасштабную войну с Сирией и следовательно с РФ,Ираном и КНР это крах всей мечты Эрдогана о воссоздание Турецкого халифата.Если Эрдоган начнет войну против России,то Запад на словах его будет поддерживать и наускивать,но сам не пойдет на войну ради амбиций турка. Если ракеты и бомбы ВКС РФ будут уничтожать турков в Сирии это одно,но если в самой Турции,то уже будет юридическое основание начать Третью мировую войну где всей Гейропе стопудовый кирдык.А оно им надо?
Почему Эрдоган истерит и дал команду о начале войны с Сирией? Потому что из-за того что армия Асада,при поддержки РФ и Ирана, освобождает всю свою территорию не только от внутренних врагов,но и от турецких оккупантов. Плачь о миллиона беженцев из Идлиба всего лишь повод для ввода регулярной армии Турции хотя самому султану Эрдогану глубоко безразлична судьба сирийских арабов-суннитов оказавшихся заложниками этой империалистической войны.
Я еще раз подчеркиваю что мир в САР возможен только при учете интересов всех сторон конфликта и при создание курдской и суннитской автономии. Даже если Асад и победит всех своих противников,то все будет временно так как там война гибридная,то есть религиозная,национально-освободительная и империалистическая где за ее кулисами стоят большие государства как США и РФ,а также ее главный поджигатель-Израиль. Следовательно не ждите мира на БВ и этот гнойник еще долго будет вонять отравливая всю международную обстановку.
28.02.2020, 13:19
Гость: У них щас вызов

скорой помощи будет платный, в пересчете на рубли 12 тысяч (вчера с Украины в блоге одна украинка жаловалась)
28.02.2020, 13:17
Гость: Ги де Мопассан

Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как капитан корабля избегает кораблекрушения.
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