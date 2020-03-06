Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 4,19% до 47,92 доллара за баррель по состоянию на 13:45 мск, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило 47,01 доллара — на таких уровнях нефть торговалась 11 июля 2017 года.

Нефтяные котировки снижаются из-за неопределенности относительно решения ОПЕК+, рассказал аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. В четверг, 5 марта, министры стран ОПЕК заявили, что они будут рекомендовать расширенной группе ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, пишет РБК.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар растет до 67,9 рубля (+0,43%), а евро - до 76,9 рубля (+1,25%).

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 упал более чем на 3% на фоне растущих опасений относительно масштабной вспышки нового коронавируса в Великобритании и общего негативного влияния этой проблемы на мировую экономику.

По состоянию на 10:30 (13:30 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился на 3,17%, до 6494 пунктов.

Таким образом, Лондонская фондовая биржа растеряла всю позитивную динамику начала недели, опустившись ниже уровня, на котором торги закрылись в прошлую пятницу (6580 пунктов).