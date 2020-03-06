]]>
]]>
Главная В мире Новости

Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года

14:36 6.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 4,19% до 47,92 доллара за баррель по состоянию на 13:45 мск, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило 47,01 доллара — на таких уровнях нефть торговалась 11 июля 2017 года.

Нефтяные котировки снижаются из-за неопределенности относительно решения ОПЕК+, рассказал аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. В четверг, 5 марта, министры стран ОПЕК заявили, что они будут рекомендовать расширенной группе ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, пишет РБК.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар растет до 67,9 рубля (+0,43%), а евро - до 76,9 рубля (+1,25%).

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 упал более чем на 3% на фоне растущих опасений относительно масштабной вспышки нового коронавируса в Великобритании и общего негативного влияния этой проблемы на мировую экономику.

По состоянию на 10:30 (13:30 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился на 3,17%, до 6494 пунктов.

Таким образом, Лондонская фондовая биржа растеряла всю позитивную динамику начала недели, опустившись ниже уровня, на котором торги закрылись в прошлую пятницу (6580 пунктов). 

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2020, 20:44
Гость: Беглый

Эта новость одна из самых важных на сегодня...
Хотя вирус наступает, а до лета ещё дожить нужно.
В общем у меня на ремне места для дырочек больше нет...
06.03.2020, 17:50
Гость: опек

кирдык...
06.03.2020, 17:35
Гость: Цену на нефть

зафиксировать в конституции.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации