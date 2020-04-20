Власти Белоруссии отказались отменять парад 9 мая вопреки петиции граждан

17:03

Министерство обороны Белоруссии ответило отказом на петицию, в которой граждане требовали отменить запланированный на 9 мая парад в Минске по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Петиция появилась 29 марта. Под обращением подписалось более 7000 человек, но в ведомстве ответили, что власти не будут отменять парад и репетиции, так как они являются частью боевой подготовки армии.

При этом в Минобороны Белоруссии подчеркнули, что при подготовке к параду будет выполнен «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий» для противодействия распространению коронавируса, сообщает Tut.by.

«Для Белоруссии военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», - резюмировали в ведомстве.

Также ранее сообщалось, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.