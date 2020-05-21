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Google опубликовал список запрещенных тем о COVID-19

15:21 21.05.2020
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© KM.RU
Материалы по теме:

Американская корпорация Google представила новые правила, которые запрещают пользователям распространять на видеохостинге YouTube «недостоверную медицинскую информацию о коронавирусе». Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно перечню, на YouTube теперь нельзя публиковать материалы, содержащие ложные сведения о лечении: утверждения о том, что COVID-19 не существует или смертельных случаев не было; призывы отказаться от обращения за медпомощью и лечить коронавирус самому народной медициной; призывы отказаться от медпомощи и «лечиться молитвами и обрядами»; утверждения о том, что вакцина или лекарство от инфекции уже есть; сообщения о том, что какой-либо из препаратов может предотвратить COVID-19; любые другие призывы не обращаться за медпомощью или не консультироваться с врачами.

Помимо этого, пользователи не могут распространять ложные сведения о профилактике и диагностике коронавируса. Заморозка аккаунта может грозить также за контент с ложными данными о путях заражения коронавирусной инфекцией.

В Google также привели примеры конкретных тем, за которые будут блокировать: отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться, очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков, связь заболевания с излучением от сети 5G. В компании подчеркнули, что видеоролики с ложной информацией будут удалять, аккаунты таких пользователей в случае повторных нарушений заблокируют.

Темы: Коронавирус, Google
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 20:36
Гость: Гость:Гость

Надо просто всем отказаться от Google и прочих так называемых новых технологий и начинать собираться в живую. Google и smart различные phones - это, к сведению, то, что делает общество атомизированным, а атомизированное общество не способно к сопротивлению. Только когда мы всё это выбросим на помойку, мы сможем опять сплотиться и победить это зло.
Они сначало подсадили общество на этот технонаркотик, позволив ему потреблять это сколько угодно, как угодно и почти бесплатно, а когда общество конкретно подсело на это дерьмо, они стали нам диктовать свои условия, правила и "новый мировой порядок." Они больше всего, кстати, бояться того, что мы(общество) одумаемся и откажемся от всего того("передовые технологии"), что делает нас безмолвными рабами. Только в этом случае их планы рухнут. Эти так называемые "передовые технологии(наркота)"- это их оружие против нас и это также их кощеева игла. Наркоман излечиться может только в том случае если полностью откажется от наркотиков иначе он погибнет. Поэтому у нас нет другого выхода как только сказать НЕТ:
НЕТ Google! НЕТ Smartphones! НЕТ 5G!
21.05.2020, 18:01
Гость: blog2038,.

Потому что неопровержимо доказано, что С-19 существует и отрицание оного будет ложью.
21.05.2020, 17:55
Гость: Алевтина

"Филантроп" и "спаситель" человечества Билл Гейтс и его соратники не ожидали,что в мире еще так много реально мыслящих людей,которым трудно внушить,что белое - это черное и наоборот.Поэтому пошла вторая фаза запретов.Потом будет третья,четвертая,пятая и последняя фаза - нюрнбергский процесс-2...
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