Google опубликовал список запрещенных тем о COVID-19

15:21

Американская корпорация Google представила новые правила, которые запрещают пользователям распространять на видеохостинге YouTube «недостоверную медицинскую информацию о коронавирусе». Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно перечню, на YouTube теперь нельзя публиковать материалы, содержащие ложные сведения о лечении: утверждения о том, что COVID-19 не существует или смертельных случаев не было; призывы отказаться от обращения за медпомощью и лечить коронавирус самому народной медициной; призывы отказаться от медпомощи и «лечиться молитвами и обрядами»; утверждения о том, что вакцина или лекарство от инфекции уже есть; сообщения о том, что какой-либо из препаратов может предотвратить COVID-19; любые другие призывы не обращаться за медпомощью или не консультироваться с врачами.

Помимо этого, пользователи не могут распространять ложные сведения о профилактике и диагностике коронавируса. Заморозка аккаунта может грозить также за контент с ложными данными о путях заражения коронавирусной инфекцией.

В Google также привели примеры конкретных тем, за которые будут блокировать: отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться, очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков, связь заболевания с излучением от сети 5G. В компании подчеркнули, что видеоролики с ложной информацией будут удалять, аккаунты таких пользователей в случае повторных нарушений заблокируют.