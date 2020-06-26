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В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

10:45 26.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный доклад управления по подотчетности правительства.

Согласно документу, по состоянию на 30 апреля порядка 1,1 млн платежей общей суммой 1,4 млрд долларов были направлены умершим.

Авторы доклада отмечают, что из-за спешки чиновники не сопоставили данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших. В свою очередь, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.

В связи с этим налоговой службе рекомендовано "найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей".

Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.

Темы: Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 16:35
Гость: Конечно ошибаетесь, милейший.

Пособия получили не только сами заявители, но и коты и собачки заявителей.
26.06.2020, 16:31
Гость: Ну, что Вы.

Тогда бы рухнул миф об антинародной режиме.
26.06.2020, 12:42
Гость: Андрей

Как я понимаю, в Штатах с подобными вещами очень строго и среди чиновников за такие дела там реально полетят головы и будут посадки за решётку. Или я ошибаюсь?
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