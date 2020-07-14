В США возобновят исполнение смертных приговоров

11:29

В США, после 17-летнего перерыва, возобновляется исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня. Как пишет агентство Associated Press, соответствующее решение было принято Верховным судом США в ночь на вторник.

Своим решением суд отменил предварительный запрет окружного суда. "Исполнение смертных приговоров может продолжаться как и запланировано", - говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее окружной судья Таня Чуткан приостановила решение о возобновлении исполнения смертных приговоров, подвергнув сомнению гуманность использования для этих целей смертельной инъекции.

На данный момент в США запланировано проведение четырех казней за преступления федерального уровня. Кроме того, законодательством многих американских штатов предусмотрено применение смертной казни за преступления уровня штата.