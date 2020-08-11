Белорусское СМИ опубликовало видео допроса избитых «провокаторов» из России

19:41

Белорусское агентство БелТА опубликовало в своем Telegram-канале видео допроса задержанных «провокаторов беспорядков». На записи видно, что мужчины сильно избиты. Двое из них заявляют, что являются гражданами России и приехали в Белоруссию с туристическими целями. Один из задержанных признается, что имеет 12 судимостей и перечисляет статьи.

Очевидец задержания рассказывает, что мужчины кидались камнями в сотрудников милиции, сообщает Газета.RU.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.