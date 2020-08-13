В офисы «Яндекса» и Uber в Минске ворвались вооруженные люди

15:04

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске.

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - рассказал ТАСС источник, близкий к компании.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили эту информацию. "Выясняем детали", - сказали в компании.

В минских офисах "Яндекса" и Uber идут следственные действия.

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.