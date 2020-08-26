Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии

Анализ поведения участников «цветных революций» рано или поздно наверняка станет «золотым фондом» психиатрии

Массовые протесты в Белоруссии вот уже несколько недель проходят преимущественно под бестелесно-абстрактными лозунгами. Их участники, раздавая интервью, любят рассуждать о теоретических идеалах демократии, сменяемости власти и просто о любви к рафинированной справедливости, вылившейся в недовольство «фальсификациями» на выборах или «жестокостью» ОМОНа.

Звучит красиво. Но искренность тех, кто это произносит, вызывает обоснованные сомнения. Сменяемость власти «в вакууме» - это не то, за что люди, за редким исключением, были бы готовы драться с правоохранителями. Здесь нужно что-то более яркое.

Если заглянуть за парадный фасад белорусских протестов, то в глаза бросится прозападный настрой большинства их участников. Нет, конечно, протестует и некоторое количество оскорбленных «реальной политикой по-лукашенковски» русофилов. Но они в рядах белорусских «майдановцев» - в явном меньшинстве.

И не зря главный символ протестующих – это бело-красный флаг белорусских националистов и литовский герб «Погоня». В соцсетях хватает роликов на тему того, как агрессивно реагируют протестующие на российские триколоры, и как радостно они размахивают еэсовскими полотнищами. Да и поддержка протестов с территории Польши и Литвы говорит сама за себя, как и многоголосый хор западных медиа, восхваляющих «минский майдан».

Поэтому существует стойкое ощущение того, что белорусские «революционные массы», подобно участникам большинства предыдущих цветных революций, купились на сладкие рассказы о светлых евроатлантических перспективах. Эти иллюзии тщательно поддерживаются. Так, в частности, The Financial Times опубликовала материал под красноречивым заголовком «Квалифицированное население Белоруссии будет востребовано, если экономика страны станет открытой».

Но что же будет с белорусской экономикой, если «молодые люди со светлыми лицами» вдруг все-таки свергнут Лукашенко, и навяжут белорусскому тихому большинству, которое они считают «совками», свое видение национального будущего?

Для начала нужно обратить внимание на самый банальный показатель. ВВП Белоруссии на душу населения по паритету покупательной способности в 2018 – 2019 годах, согласно оценкам МВФ и Всемирного банка, почти достиг 20 тыс. долларов. Это, конечно, меньше, чем в Германии (порядка 50 тыс.) или чем в России (около 30 тыс.). Но это значительно больше, чем в странах «победившего» майдана.

Так, на хрестоматийной Украине ВВП ППС на душу населения достигает примерно 9 тыс. долларов – меньше, чем в Бутане, Фиджи и Эсватинин (бывшем Свазиленде). В Молдавии, которая почти 30 лет двигалась в светлое западное будущее при поддержке соседней Румынии, ВВП на душу населения составлял всего 7 тыс. долларов – скромнее, чем в Кабо-Верде и Гватемале. И даже в сравнительно благополучной (на фоне других постмайданных стран) Грузии, данный показатель доходит, по оценкам МВФ, только до 11,5 тыс. долларов. Да и то, с учетом того, что Тбилиси, несмотря на все звонкие проклятия в адрес «оккупантов», сохраняет Россию в статусе одного из своих основных внешнеэкономических партнеров. Цхинвали – это Цхинвали, а экспорт «Боржоми» и вин – это живая копейка...

Львиную долю ВВП Белоруссии (26%) составляет сегодня промышленность. Находящиеся на втором месте «чистые налоги на продукты» приносят почти в два раза меньше - 14,3%. Экономика РБ, в отличие от многих других постсоветских экономик, осталась достаточно высокотехнологичной и приносит огромную по меркам нашего макрорегиона чистую добавленную стоимость.

Но трагикомичней всех выглядит ситуация с экспортом товаров и услуг. У маленькой Белоруссии он по итогам 2019 года составил 42 млрд долларов, а у большой Украины (которая официально в 4 с лишним раза больше северного соседа) – около 60 млрд.

На Россию приходится сейчас 41,5% белорусского экспорта.

Помните Минский завод колесных тягачей, где еще недавно так задорно протестовали? 84% его продукции уходит на экспорт, причем, преимущественно в Российскую Федерацию.

Похожая ситуация и на других машиностроительных предприятиях. Так, например, на РФ приходится почти 60% экспорта БелАЗа. А те же холодильники «Атлант» занимают около 13% соответствующего рынка России.

«В отличие от Украины, которая после распада СССР быстро начала утрачивать промышленный потенциал, Беларусь сумела сохранить и частично адаптировать к новым реалиям индустриальное ядро. Поэтому если на момент обретения независимости наши стартовые позиции были сильнее, чем у белорусов, то сейчас белорусская экономика демонстрирует лучшие результаты, чем украинская», - цитирует издание «Страна» украинского экономиста Алексея Куща.

ВВП Белоруссии по сравнению с началом «лихих 90-х» вырос в 4 раза. А Украина входит в печальную пятерку стран мира, умудрившихся уронить свой ВВП за последние четверть века...

В 2014 году, когда «майдан» обваливал Виктора Януковича, не очень честные люди рассказывали, что Европа и Америка будут покупать украинские самолеты, вертолетные двигатели и ракеты. Не очень умные и не очень адекватные люди им верили. В итоге, сегодня украинское машиностроение лежит в руинах, и не факт, что вообще сможет ожить. Россия благополучно наладила на своей территории производство техники, которую ранее покупала у Незалежной, и сотрудничество с Киевом по данным позициям утратило всякий смысл.

Молодые люди со светлыми лицами, если возьмут власть в Белоруссии, могут, как они записали в своих программах, снести советские памятники, ограничить употребление русского языка и изгнать российские военные объекты. Вот только кому они будут после всего этого предлагать свои грузовики, тракторы, холодильники и колёсные тягачи?

Европе? США? Так у них этого добра хватает, и пускать кого-то чужого на свой рынок они вряд ли захотят. Это добрая Москва дает возможность союзникам и друзьям работать на своем рынке. Страны же Запада, если и покупают у «чужих», то либо сырье, либо продукцию, сборку которой выгодно размещать в странах с теплым климатом, к которым Белоруссия явно не относится.

Единственное, чего достигли благодаря дружбе с Западом «постмайданные» страны – это безвиз с Евросоюзом, позволяющий въезжать в ЕС обнищавшим «громадянам» под видом туристов, а потом халтурить, собирая клубнику, надраивая унитазы или оказывать недорогие сексуальные услуги.

Участники белорусских протестов, конечно, кричат, что они «не хотят как на Украине». Вот только это – грубое нарушение законов логики. Если они делают то же самое, что делали украинские майдановцы, то как они хотят получить какой-то другой конечный результат?

Если Запад не захотел делать «витрину» из Украины, Молдавии и даже из воевавшей за его интересы Грузии, то с какой стати он будет делать это для маленькой и не обладающими никаким, кроме границы с РФ, ценными ресурсами Белоруссии?

Те, кто выходят сейчас на улицы белорусских городов с бело-красными флагами, должны отбросить иллюзии и честно ответить себе, что для них важнее – эфемерная «дружба с Европой» или работающие машиностроительные заводы.

И если кому-то так неймется собирать клубнику в Польше или трудиться в европейских кварталах красных фонарей, то, может, лучше решать эти вопросы в частном порядке, а Белоруссию оставить тем, кто хочет ее развивать?